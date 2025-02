A- A+

REDE SOCIAL Perfil do ministro Alexandre de Moraes no X, antigo Twitter, é desativado Segundo o STF, o ministro decidiu desativar a conta

A conta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no X foi desativada. Ao acessar o perfil nesta sexta-feira, aparece uma mensagem dizendo que o perfil não existe.

"O ministro Alexandre de Moraes desativou a conta do X. Já não utilizava desde janeiro de 2024", informou o STF.

Foto: Gustavo Moreno/STF

Na quinta-feira, Moraes indicou uma conta para a rede social X, antigo Twitter, fazer o "imediato pagamento" de uma multa de R$ 8,1 milhões, por não ter fornecido os dados de uma conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

A plataforma tinha recorrido da decisão, mas o recurso foi negado. O X solicitou, então, a indicação de uma conta para o pagamento. Em decisão desta quinta, o ministro apresentou a conta.

"Intime-se a empresa X Brasil Internet Ltda., por meio de seus advogados regularmente constituídos, para que efetue o imediato pagamento integral da multa imposta em razão do descumprimento das decisões judiciais, no valor de R$ 8.100.000,00", escreveu Moraes.

