Perfis ligados ao PT usam vídeos com IA para turbinar ataques contra Motta e Congresso nas redes

A- A+

A crise gerada pelo aumento do Imposto de Operações Financeiras (IOF) desencadeou uma batalha no campo digital entre governo e oposição. Contas ligadas ao PT vêm disseminando a divulgação de vídeos produzidos por Inteligência Artificial (IA) que classificam o Congresso Nacional como “inimigo do povo”, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), como “Hugo Nem Se Importa”.

Relatório da consultoria Bites feito a pedido do Globo mostra que o movimento começou em 17 de junho, um dia após a reação do Congresso ao IOF começar a se desenhar. Os primeiros perfis que usaram termos como “Congresso inimigo do Povo” foram contas apócrifas petistas ou petistas de pouca expressão, que tentaram fazer colar o termo em Hugo Motta.

O pico da repercussão aconteceu na quarta-feira com 280 mil menções e 1,7 milhão de interações, segundo a Bites. A consultoria aponta que o governo conseguiu pautar o debate nas redes.

“Na prática, o governo conseguiu emplacar os temas tributários, e em especial reforçou de segunda pra cá, com pico ontem. Desde o dia 25, foram 1,02 milhões de publicações a linha argumentativa do governo, com engajamento de 6,03 milhões de interações”, diz o relatório.

Nesta nova onda de engajamento, vem se destacando perfis como do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de alguns influenciadores ligados ao governo, como Pedro Ronchi e o veículo Mídia Ninja, mas também nomes identificados com a esquerda como a ex-atleta Joanna Maranhão, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A Mídia Ninja tem feito coro à defesa de taxar os super ricos e ao slogan “Congresso inimigo do povo”. Tanto no site quanto em um dos perfis na rede social, o grupo divulgou chamamento para a manifestação do próximo dia 10 contra o Congresso e a favor do governo.

Procurados, os donos desses perfis não se manifestaram.

O governo subiu o tom das críticas ao Congresso após a derrubada do decreto que previa o aumento do IOF, para aumentar a arrecadação, diante da dificuldade de fechar as contas públicas do ano dentro da meta estabelecida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, de pautar a derrubada do projeto como “absurda”.

Na quarta, o Partido dos Trabalhadores (PT) convocou influenciadores ligados de esquerda para mobilizarem o tema e reforçar a estratégia de comunicação do governo. Cerca de 300 influenciadores participaram do encontro virtual, que também contou com a presença do senador Humberto Costa (PT-PE), e do deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), secretário nacional de comunicação do PT.

Tatto nega que a orientação seja de criticar o Congresso, e afirma que o embate é contra o “andar de cima” da população, para que a elite econômica também pague impostos

— Nós demoramos dois anos e meio para acertar essa embocadura, para mobilizar o governo, o PT, a nossa base social, os setores progressistas. Infelizmente nós demoramos dois anos e meio, mas agora acertamos, saímos das cordas.

Houve ainda um pedido para que os perfis passassem também a criar conteúdos próprios, sem esperar materiais do governo para replicar.

— Não tem que esperar o governo, não tem que esperar o PT, faça o que tem que ser feito. É assim que funciona, entendeu? É meio que a gente deu uma largada, um chacoalhão, vamos todo mundo, eles querem guerra, vai ter guerra. Uhum, mobilizar, né? E aí é guerra de guerrilha.

Enxurrada de IA

A retórica do governo de embate ao Congresso de “ricos contra pobres” é endossada por perfis ligados ao PT nas redes sociais. Em seu perfil no Tiktok, o presidente do diretório do partido em Castilho (SP), Henrique Men, publicou um vídeo produzido por IA, narrada por uma voz artificial, que diz: “Esse Congresso Nacional é inimigo do povo pobre, os deputados da direita agem contra o povo, eles travam a PEC do fim da escala 6 por 1, eles travam o projeto de redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, mas aumentam o próprio salário.” Perfis apócrifos petistas também movimentam a repercussão nas redes.

Os vídeos gerados por IA são produzidos, em sua maioria, pelo perfil “brasilsatiradopoder”, no Tiktok. O primeiro deles foi publicado há uma semana.

“Aprovamos mais deputados, mas barramos impostos para rico, porque empresário e político é que precisam de privilégio”, diz a figura de um deputado, no vídeo que já acumula mais de 30 mil curtidas.

O influenciador governista, Lázaro Rosa, esteve presente na reunião com líderes do PT nesta quarta. Em suas redes, ele divulgou alguns dos vídeos produzidos pela conta do Tiktok.

Um deles mostra um homem vestido de terno, como uma figura satírica, ao presidente da Câmara, intitulado de “Hugo Nem Se Importa”, em um jantar com empresários. “Um brinde ao Hugo Nem Se Importa, o herói do Brasil que segue a elite, e ignora o povo”, diz um empresário fictício no vídeo.

Hugo Motta se reuniu em jantar com empresários em São Paulo nesta terça, na casa de João Dória, onde ele foi chamado de “herói do povo”, pelo ex-governador do estado.

O próprio perfil do PT nas redes sociais publicou um vídeo também gerado artificialmente, com a imagem de trabalhadores carregando “sacos de impostos” nas costas com a legenda dizendo que “é hora de rachar a conta Brasil de forma mais justa: quem tem mais paga mais. Quem tem menos, paga menos. E quem é a favor do povo, aprova essa ideia.”

O influenciador Thiago dos Reis também se destaca neste movimento. Nesta quinta, ele publicou uma nova versão de um vídeo gerado por IA, crítico ao presidente da Câmara, escrevendo a “ATENÇÃO!! Mais um EXCELENTE VÍDEO expõe a hipocrisia de Hugo Motta, cachorrinho dos bilionários!!”.

A sátira à Motta, “Hugo Nem Se Importa”, aparece em um estúdio de podcast apresentando o programa “Gabinete Debochado".

“E agora o povo está mais feliz ainda, sabe porquê? Porque a gente barrou o aumento de impostos para os ricos, e claro, empresário não pode sofrer né?”, diz a figura gerada por IA.

Thiago criou um portal de notícias nesta quinta, chamado "Plantão Brasil", com matérias em sua maioria, de apoio ao governo, e de embate com o Congresso. Uma delas traz o enunciado "Hugo Motta prega corte de gastos, mas usa jatinho da FAB pra ir a evento de luxo em Portugal".

Enquanto parte do governo mantém a retórica do embate contra o Congresso, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, costura a retomada do diálogo com lideranças da Câmara e reclamou publicamente do tom das críticas com Motta.

Na quarta, o presidente da Câmara voltou a se manifestar nas redes após a sua última publicação, que era sobre a decisão de derrubada do IOF. Ele destacou pesquisa da Quaest, que aponta aprovação de sua gestão na Casa pelos parlamentares.

“É gratificante ter um forte respaldo dos deputados governistas e os de oposição, ter o apoio dos colegas de direita, de centro e de esquerda. Isso diz muito do trabalho que todos nós estamos realizando na Câmara”, escreveu na publicação.

Veja também