Juazeiro do Norte Perícia aponta que vereadora e namorado encontrados mortos no Ceará sofreram asfixia Os corpos de Yanny Brena e Rickson Pinto também apresentavam marcas de luta corporal, segundo a Polícia Civil

Exames periciais mostraram que a morte da vereadora cearense Yanny Brena (PL) e seu namorado, Rickson Pinto, foi causada por asfixia. O resultado foi divulgado pelo g1 na segunda-feira (6). A médica foi encontrada porta ao lado do corpo do namorado na casa onde moravam, em Juazeiro do norte (CE).

Até o momento, a investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) aponta para um caso de feminicídio seguido de suicídio. Aproximadamente 20 pessoas já foram ouvidas. Os laudos também mostram indícios de luta corporal nos corpos de Yanny e Rickson. Eles teriam sido encontrados de mãos dadas no local do crime.

Ainda segundo os laudos, a vereadora apresentava ferimentos nos pescoço e no abdômen, além de ter tido as unhas quebradas. Um cabo da televisão também foi usado. A hipótese é que Yanny tenha sido morta por Rickson, que possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e cometeu suicídio em seguida.

A médica e vereadora faria 27 anos nesta sexta-feira, apenas dois dias depois do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio só contando o primeiro semestre de 2022 — o dá em média quatro casos por dia. Nos últimos quatro anos, o número de feminicídio cresceu 10,8% apenas na comparação entre os primeiros semestres.

Sob forte comoção de familiares e amigos, o corpo de Yanny foi enterrado na manhã deste sábado no Cemitério Parque Anjo da Guarda, também em Juazeiro do Norte. Houve antes uma celebração religiosa. Durante o enterro, foram jogadas pétalas de rosas de um helicóptero.

Yanny Brena Alencar Araújo estava exercendo seu primeiro mandato como vereadora de Juazeiro do Norte pelo Partido Liberal (PL), o mesmo de seu irmão, o deputado federal Yury do Paredão, que foi um dos principais articulares da sua campanha, em 2020, e também o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Yanny foi eleita com 3.956 votos, se tornando a segunda mais votada do município naquele pleito.

Em novembro de 2022, ela foi eleita como presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, cargo que ocuparia até 2024, tornando-se a segunda mulher a estar nessa posição no Poder Legislativo da cidade, a maior do interior do Ceará.

