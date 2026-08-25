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Justiça Perito contratado por produtora diz que não acessou dados de fundo que bancou filme de Bolsonaro Investigadores oficiaram GoUp para ter acesso a pagamentos feitos em investigação sobre financiamento de longa metragem "Dark Horse"

A perícia privada contratada pela produtora GoUp, responsável pelo filme "Dark Horse", não mapeou a origem dos recursos repassados pelo fundo Havengate, sediado nos Estados Unidos, para financiar o longa-metragem.

Essa análise é considerada fundamental pela Polícia Federal (PF) para esclarecer se houve desvio no projeto artístico negociado entre o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Responsável pela avaliação técnica da empresa, o perito particular Anisio Castelo Branco reconheceu ao Globo não ter a autorização para auditar o fundo que irrigou a produção e que tratou apenas sobre os recursos desembolsados pela GoUp.

Na semana passada, em São Paulo, Flávio Bolsonaro afirmou que não tinha mais obrigação de tratar do financiamento do filme porque a prestação de contas do longa, encomendada pela produtora, foi vazada para a imprensa.

Ele se referia a laudo elaborado pela mesma perícia e apresentado em processo que trata da suspeita de mau uso de emendas parlamentares no filme. Porém, não há informações neste documento sobre o caminho do dinheiro no exterior, um dos objetivos da Polícia Federal.

— Eu não sei quanto que foi enviado do Brasil aos Estados Unidos, nem sei se foi enviado, porque eu não estou investigando o fundo, eu não falo pelo fundo, eu não pertenço ao Havengate. São informações que fogem do nosso espectro, nós não trabalhamos no fundo Havengate, não temos nenhum contato com o fundo. Do ponto de vista de como o fundo é alimentado, não sei quanto ele tem de capital, se tinha só dinheiro do filme, se tinha R$ 100 milhões, R$ 1 bilhão, isso é uma informação sigilosa do fundo — disse o perito, presidente do Instituto de Perícia Investigativa (IPI), que foi contratado pela produtora para prestar contas do filme.

Desde julho, os investigadores começaram a fazer diligências no inquérito, requisitando informações das empresas envolvidas na montagem do filme.

Uma das suspeitas da PF é que parte desses valores foi utilizada para custear despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025

Os investigadores ainda vão verificar se os recursos financiaram o acesso do clã Bolsonaro junto a integrantes do governo do presidente americano Donald Trump por meio de escritórios de advocacia e lobistas, que atuam em Washington.

Em maio, quando foi questionado sobre a engenharia financeira para a produção, Flávio disse à Globo News que o Havengate foi montado especificamente para financiar o filme.

— (O dinheiro) não foi para o Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção do filme, foram usados integralmente para fazer o filme — disse Flávio.

O ofício foi enviado à produtora na última terça-feira, no dia 18. Os advogados da empresa pediram à PF que “especifique” melhor as informações almejadas, e aguardam o retorno.

— Eles querem saber assim: 'preste contas das despesas', disso e daquilo, mas não especifica exatamente o que eles querem. O ofício (da PF) é um pouco abrangente demais. Só pedimos que eles esclareçam um pouco mais (o que eles querem) — afirmou o perito.

O relator da investigação é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que em julho instaurou o inquérito sobre o caso.

— Se a Polícia Federal quer saber quanto pagou para cada pessoa, situação, CPF e CNPJ, se isso tiver autorizado pelo ministro André Mendonça, nós vamos fornecer sem nenhum problema. Nós temos essas informações — acrescentou o perito, dizendo que só pode quebrar o sigilo dos fornecedores por decisão judicial.

Antes de a investigação ser determinada por Mendonça, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou de forma favorável à apuração por ver indícios suficientes para a abertura do inquérito. A partir daí, a PGR pediu diligências à PF.

Os repasses ao filme ‘Dark Horse’ entraram na mira das autoridades após vir à tona conversas ocorridas entre Flávio, pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Nos diálogos, revelados pelo site The Intercept Brasil, Flávio pede dinheiro a Vorcaro sob o pretexto de que a produção estava com dificuldades para honrar compromissos do projeto.

Na última semana, a Polícia Federal também enviou um ofício à Agência Nacional do Cinema (Ancine) para que apresente informações sobre o Dark Horse.

No pedido, assinado na última terça-feira — e revelado pela coluna da Malu Gaspar —, a PF solicita dados sobre o registro do filme, além de “comunicação de produção, certificação ou qualquer outro procedimento administrativo relacionado à obra cinematográfica”.

Gastos do filme

O laudo produzido pelo perito particular foi incluído em um inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que apura se houve desvio de dinheiro de um contrato firmado com a prefeitura de São Paulo sobre conexão de WiFi para o filme, o que o perito refuta.

Com base em informações fornecidas pela própria produtora, o documento informa que o gasto total com o filme foi de R$ 75,1 milhões (R$ 54 milhões nos EUA e R$ 20,9 milhões no Brasil).

De acordo com Castelo Branco, o filme é uma produção norte-americana e não recebeu nenhum recurso público ou dinheiro oriundo de leis brasileiras de incentivo à cultura.

Segundo o perito, "quase 100%" dos recursos enviados à produtora foram repassados pelo fundo Havengate Develpment, do qual ele não tem informações.

— Eu não consigo te responder isso (origem do dinheiro do fundo) porque eu não trabalho no fundo. O objeto nosso era responder a uma pergunta: quanto custou o filme? Quanto foi gasto no filme? Porque antes se falava em números estratosféricos e se comprovou que foi (cerca) de R$ 70 milhões — alegou.

Conforme reportagem do Intercept, o fundo americano foi utilizado por Vorcaro para transferir o dinheiro pedido por Flávio.

O senador chegou a solicitar o repasse de R$ 134 milhões, mas foram transferidos o montante de R$ 61 milhões, segundo a reportagem.

Registro de obra estrangeira

Em meio aos pedidos da PF, a Ancine concedeu na última sexta-feira o registro de obra estrangeira (ROE) do filme Dark Horse.

Este é o primeiro passo para o lançamento do longa, que ainda precisa receber outras autorizações para ser lançado nos cinemas brasileiros. A tramitação desta etapa durou dois meses.

Flávio negou desvios

Quando foram divulgadas as informações sobre o financiamento do filme, Flávio negou em mais de uma ocasião que os recursos tenham sido destinados ao irmão.

Em nota, o senador afirmou que se tratava de "falsa a insinuação" e sustentou que "os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos".

Em outra frente, a PF apura ainda se recursos públicos provenientes de emendas parlamentares foram desviados para abastecer a produção por meio de contratos e repasses à produtora responsável pelo filme.

Essa linha de apuração corre em uma investigação sob relatoria do ministro Flávio Dino, do STF.

Segundo a coluna de Bela Megale, Dino autorizou que a PF acesse dados do inquérito da Polícia Civil de São Paulo.

Em junho, a polícia paulista deflagrou uma ação contra Karina Ferreira da Gama, produtora do filme.

A investigação apontou suspeitas de fraudes e desvios de recursos públicos no contrato firmado por sua ONG, chamada Instituto Conhecer Brasil (ICB), com a Prefeitura de São Paulo.

Além da ONG, Karina é dona da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo "Dark Horse".

Na ocasião, a polícia de São Paulo realizou buscas nas sedes do ICB e da Go Up Entertainment, além de dois endereços residenciais de Karina.

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