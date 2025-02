Em Pernambuco, Bolsonaro mostra indignação, critica Lula e duvida da democracia sobre eleições 2026

A- A+

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que cumpre agenda em Pernambuco, nesta segunda-feira (24), aproveitou a oportunidade para tecer críticas ao governo do atual chefe do Executivo, Lula (PT), e questionou uma possível não participação nas eleições presidenciais de 2026.

Na condição de inelegível até 2030, o ex-presidente questionou a veracidade da democracia brasileira. Ele chegou ao solo pernambucano no início da manhã, no Aeroporto dos Guararapes, Zona Sul do Recife. Lá, foi recebido por apoiadores e não conversou com a imprensa.

Depois, seguiu para uma padaria em Boa Viagem, também Zona Sul, onde cumprimentou militantes e concedeu entrevistas a uma rádio, que fica na Avenida Domingos Ferreira, no Pina. Antes de entrar no estúdio, Bolsonaro conversou com a Folha de Pernambuco.

Jair Messias Bolsonaro | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Fazer eleições sem a minha presença é negar a democracia. Quais foram os crimes que eu cometi para estar inelegível? Primeiro, eu me reuni com embaixadores. O crime é esse? [Me acusaram de] abuso político. O Lula se reuniu com traficantes, no Morro do Alemão e está tudo bem. [Também me acusaram de] abuso de poder econômico. Em setembro [de 2022], deixei a minha faixa [presidencial] no canto e enfrentei 1 milhão de pessoas, na Esplanada dos Ministérios, com o carro de som do Silas Malafaia. Não gastei um centavo da União para fazer isso aí, procede?”, questionou ele.

O ex-chefe do Executivo mencionou ainda a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que sofreu impeachment, em 2016, afirmando que ela não teria perdido direitos políticos. “Para que serve a Lei da Ficha Limpa?”, perguntou, respondendo, posteriormente, que esta “não serve para nada”.

Tentativa de golpe de Estado

Sobre as denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre possível participação de Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado, nos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente assegura, veementemente, que não cometeu qualquer crime, nega qualquer tipo de participação e alegando que estava foram do País, naquela época, em viagem aos Estados Unidos.

“Vão me tirar o direito de disputar [as eleições 2026]? Vão querer me prender? Qual foi o crime que eu cometi? Cadê as provas dos autos [do processo]? Não tem. Lamentavelmente, o Ministério Público foi além da farsa do relatório da Polícia Federal. Nem eu e nem ninguém tentou dar um golpe. Quando acabaram as eleições [de 2022], nós pressionamos o Tribunal Superior Eleitoral [TSE], o que é muito comum os partidos fazerem”, comentou.

Após as possíveis indagações que teria feito ao TSE, Bolsonaro afirma que o ministro Alexandre de Moraes teria indeferido a petição e o multado em R$ 22 milhões. “Alguém conhece algum advogado que foi multado no Brasil, ao longo desses 500 anos, por ter pressionado a Justiça?”.

“Que mal eu posso proporcionar ao Brasil? A não ser mostrar para o povo brasileiros as entranhas do poder. Não negociei ministério. Você viu um balcão de negócios, agora. Não negociei estatais, nem bancos oficiais”, garantiu ele, indignado.

16 de março, em Copacabana

Aproveitando a proximidade dos apoiadores, Bolsonaro afirmou que está mantido o evento contra Lula, que acontece em Copacabana, no dia 16 e março. Ele estima que pelo menos 1 milhão de pessoas compareçam ao ato.

“Eu acredito que dá para mudar. Vamos botar um milhão [de pessoas] em, Copacabana, para mostrar o que nós temos ao nosso lado. Nós temos o povo e Deus, eles não têm nada. Como está o Brasil sem um exemplo?”, indagou.

“Pergunte para algum prefeito aqui do Nordeste se atrasou o pagamento do 13º salário em alguma prefeitura, comigo. Não faltou. [Pergunta] se eles fizeram alguma marcha a Brasília para pedir recursos. Não foram nenhuma vez. Sobrou dinheiro dos municípios, porque não tinha roubalheira, como voltou a ter agora. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, mas botar um ‘pau d’água’ para pilotar um ‘carro de Fórmula Um’, vai capotar na primeira ou na segunda curva”, complementou.

Ainda hoje, ao meio-dia, Bolsonaro participa de um almoço, em Carpina, na Mata Norte. Às 15h, ele recebe o título de cidadão vitoriense, na cidade de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco.

Sobre o reconhecimento, Bolsonaro alegou que é “uma deferência da Câmara [municipal]. Obrigado a Câmara e aos eleitores e vereadores”, concluiu.

