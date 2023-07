Pernambuco detém maior espaço na Esplanada dos Ministérios. E pode aumentar. Confira

A- A+

Se confirmada a ida do deputado federal Sílvio Costa Filho, indicado pelo Republicanos, para o Ministério dos Esportes, Pernambuco passará a ser o Estado com maior representação o primeiro escalão do Governo Lula: quatro pastas, sendo na sequência as três primeiras - Defesa (José Múcio), Ciência e Tecnologia (Luciana Santos) e Pesca (André de Paula).

Luciana e André assumiram por indicação dos seus partidos, PCdoB e PSD, respectivamente, enquanto José Múcio se deu por escolha pessoal do presidente. Múcio já havia sido ministro do segundo governo petista. Cuidou, com muita competência, da articulação política, sendo o melhor ministro da área.

Como compensação e reconhecimento do chefe da Nação, ganhou a indicação para o Tribunal de Contas da União, pelo qual se aposentou. Não estava nos seus planos voltar à vida pública, mas Lula fez um convite irrecusável. Apostou na capacidade de diálogo, jogo de cintura e articulação de Múcio como o mais talhado para apaziguar as Forças Armadas.

No caso de Silvio Costa Filho, se vier a ser de fato alçado ao Ministério, isso se dará por liderar o núcleo da bancada governista do Republicanos, o seu partido. Antes mesmo de ser reeleito para a Câmara Federal, Silvinho, como é mais conhecido, já praticava o discurso pró-Lula dentro do partido, cuja maioria apoiou a reeleição de Bolsonaro.

Se vier a ser confirmado, Silvinho vai administrar um orçamento de apenas R$ 2 bilhões, conforme foi aprovado pelo Congresso na proposta geral do orçamento relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI). Inicialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia proposto o valor de R$ 193.875.002 para a atual Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania.

A aprovação do orçamento pode ser vista como uma vitória do grupo técnico de Esporte da equipe de transição. A comissão defendia que o montante de R$ 1,9 bilhão era necessário para a recriação do Ministério do Esporte. Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou 16 novos ministérios, escolheu a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, que participou do grupo de transição, para ocupar o cargo.

Como jogadora de vôlei, Ana Moser foi um dos destaques da seleção brasileira que conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta 1996. Após encerrar a carreira, ela criou, em 2001, o Instituto Esporte e Educação (IEE), que oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes, além de formação para professores na área do esporte.

Ana Moser também faz parte da Atletas pelo Brasil, organização não governamental (ONG) que luta pela implantação e melhoria de políticas públicas para o esporte. Está saindo, entretanto, porque não tem padrinho político e o que se diz nos bastidores é que não tem bom temperamento na relação com deputados e senadores.

