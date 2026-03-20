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Ciência Pernambuco lança edital para intercâmbio científico com instituições da França programa prevê mobilidade de pesquisadores e financiamento compartilhato até 2027

O Governo de Pernambuco lançou um edital voltado à cooperação científica internacional entre instituições do estado e centros de pesquisa da França. A iniciativa, chamada Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco, é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Embaixada da França no Brasil.

A proposta é incentivar o intercâmbio de pesquisadores e professores entre os dois países, com foco na produção científica conjunta e na ampliação da mobilidade acadêmica. O edital é direcionado a doutores vinculados a instituições de ciência, tecnologia e inovação sediadas em Pernambuco.

O programa prevê a realização das atividades ao longo de 2026 e 2027, com apoio financeiro compartilhado entre as instituições parceiras. Pelo modelo definido, a Embaixada da França será responsável pelas passagens e pelo seguro do pesquisador francês, além de custear as diárias do pesquisador brasileiro no país europeu. Já a Facepe ficará responsável pelas despesas do pesquisador francês em Pernambuco, incluindo diárias, além de passagens e seguro do pesquisador brasileiro.

O investimento total previsto é de R$ 114,6 mil, na modalidade de Auxílio Pesquisador Visitante. A expectativa é financiar até três propostas em 2026 e outras três em 2027.

Segundo a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, a iniciativa está alinhada à estratégia de internacionalização da pesquisa no estado. “Ao incentivar parcerias com centros de referência, ampliamos a capacidade de Pernambuco de gerar conhecimento e inovação com impacto econômico e social”, afirmou.

O cônsul-geral da França no Recife, Serge Gas, destacou o caráter inédito da iniciativa.

“Esse edital reforça a cooperação científica entre França e Pernambuco e amplia as oportunidades de intercâmbio acadêmico”, disse.

Para a diretora científica da Facepe, Flávia Lucena, a chamada representa um avanço na inserção internacional da produção científica local. “A proposta amplia as possibilidades de colaboração entre pesquisadores e fortalece a internacionalização da pesquisa desenvolvida no estado”, avaliou.

As propostas devem ser submetidas até o dia 15 de maio de 2026, por meio do sistema da Facepe.

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