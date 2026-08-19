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Eleições 2026 Pernambuco tem maioria de candidatos homens, empresários e pardos Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam o perfil dos políticos que o estado deve eleger neste pleito

São 955 pedidos de registro de candidatura em Pernambuco, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O painel revela o perfil dos candidatos e candidatas ao pleito deste ano. Por aqui, a corrida eleitoral tem predominância masculina, parda, de advogados ou empresários, com mais de 45 anos e ensino superior completo.

No dia 4 de outubro, um domingo, 7,2 milhões de pernambucanos irão ás urnas votar em seis cargos diferentes: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República. O perfil traçado pelos dados revela uma hegemonia entre os pretendentes à estas vagas, além de uma construção histórica da política local e nacional, segundo a cientista política Priscila Lapa.

“Ao longo da história, formatamos um perfil muito específico para ser aqueles que dominam as estruturas de poder e que, obviamente, se perpetuam pelo poder familiar e pelas correlações que vão sendo estabelecidas ao longo do tempo. Esse perfil, que diga-se passagem que não é exclusivo de Pernambuco, revela ainda os desafios que temos de oxigenação dos partidos políticos, de formação política de base para que outros grupos sociais possam também adentrar esses espaços de poder”, analisa.

Homens casados

O recorte de gênero em Pernambuco também se alinha ao brasileiro. Tanto no estado, quanto no contexto nacional, 65% dos pedidos são de homens e 35% de mulheres. Uma única pessoa se declara transgênero e com nome social. A faixa etária dos 45 aos 49 anos é predominante entre os gêneros, com 157 pretendentes ao pleito.

O estado civil dos candidatos de Pernambuco também é registrado. 54% são casados, 33% estão solteiros, enquanto 11% são divorciados, 1% são viúvos e mais 1% dos candidatos se encontram separados judicialmente. O panorama nacional é parecido: metade são casados, 35% solteiros, 13% divorciados e o restante de viúvos e separados.

Empresários no poder

A vida profissional e acadêmica dos candidatos do estado segue uma espécie de padrão em todo país. Em Pernambuco, 56,13% têm diploma do ensino superior e 21,44% contam com ensino médio completo. Quanto à ocupação dos registrados, empresários e advogados dominam o indicador. 13,40% e 9,21% em Pernambuco; 12,52% e 8,25% no Brasil, respectivamente.

Segundo Lapa, esse é um indicador que precisar ser melhor investigado, mas arrisca dizer que o empresário é uma ocupação que permite um trânsito amplo entre diversos meios na sociedade. “Esse perfil profissional pode facilitar a formação de uma agenda clara, a formação de uma relação mais próxima com estruturas de poder, e que pode sim ser um facilitador dentro do processo político”, enxerga.

Sexualidade

Um dado que chama atenção é o da orientação sexual. Com uma maioria masculina, 55,01% dos candidatos optaram por declarar sua sexualidade, enquanto outros 44,99% não divulgaram. Dos que assinalaram alguma orientação, 95,23% são héteros. Em 955 pedidos de registro, estão apenas 7 gays, 7 bissexuais, 5 lésbicas e 1 pansexual declarado.

Para a cientista política, a declaração pública de orientação sexual enfrenta uma cultura brasileira avessa à diversidade. Ela lê que essa a falta de interesse político em priorizar esses grupos está em todas as esferas ideológicas.

“Isso se tornou uma agenda muito específica de alguns nichos e eu não vou nem dizer exatamente de direita e esquerda, mas dentro da própria ala progressista a gente tem movimentos ainda muito tímidos de realmente fazer a defesa pela amplitude dessa base política. Porque não basta o partido ou a força política querer ter uma representação com maior diversidade, ela precisa investir na formação desses quadros”, critica.

A escassez de candidatos pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+ passa por todas as 27 unidades federativas. São 150 bissexuais, 134 gays, 87 lésbicas, 26 pansexuais e 10 assexuais no Brasil. Entre os mais de 20 mil inscritos, 96,41% são héteros. O fenômenos dos candidatos que omitem suas sexualidades também é relevante no contexto nacional: 44,99% preferiram não revelar.

Raça e etnia

Por pouco mais de três pontos percentuais, os pardos superam os candidatos brancos São 44,92% e 41,68%, respectivamente. Os candidatos autodeclarados pretos detém 12,36% do contingente inscrito. Ainda existe registro de 1% de quilombolas, mesma proporção apresentada no painel nacional. Também foram anotados três indígenas: um candidato Pankará, um Xucuru e outro “não determinado”, em todo o estado.

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