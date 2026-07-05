Pernambuco se despede de Waldemar Borges; velório acontece na Alepe

A- A+

Pernambuco se despede neste domingo do deputado estadual Waldemar Borges (PSB). O velório aconteceu na manhã deste domingo (5) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e reuniu diversos nomes da política do estado para homenageá-lo.

Por meio de nota, a governadora do estado, Raquel Lyra, lamentou a partida do socialista e definiu a relação como um "convívio marcado por respeito e amor por Pernambuco". O estado decretou três dias de luto oficial pela morte do deputado.

Leia também • Deputado Waldemar Borges morre no Recife aos 67 anos

Waldemar Borges se elegeu pela primeira vez para deputado estadual em 2011 e foi reeleito para mais três mandatos. Chegou a ser líder do governo na Alepe nos governos Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara.

No mês passado, "Wal", como era conhecido no meio político, tirou licença de 180 dias para tratar o câncer. Cayo Albino (PSB), seu suplente, assumiu o mandato desde então.

O presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), falou sobre o legado que Waldemar Borges deixará para a política pernambucana.

"Waldemar, Val, vai deixar muitas lembranças, está deixando uma lacuna, aqui na Assembléia. Sempre teve seu posicionamento firme, seu lado partidário, mas era apaziguador, apesar de sua firmeza", lamentou Álvaro Porto.

Ele estava internado desde o começo do mês no Hospital Memorial Star, na área central do Recife, vindo a falecer no sábado (4), não resistindo à doença.

"Waldemar esteve comigo desde o meu primeiro mandato (para prefeito do Recife). Ele é um companheiro que vai deixar muitas marcas pelas suas responsabilidades e posicionamentos", afirmou o deputado estadual João Paulo (PT).

Após o velório, o sepultamento será no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no início da tarde. Waldemar Borges deixa três filhos — Waldemar, Mariana e Luan —, além da sua esposa, a ex-prefeita de Olinda e atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Veja também