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PENTECOSTES Personalidades da política pernambucana prestigiam evento de Pentecostes, no Geraldão, neste domingo Prefeitos, deputados, pré-candidatos ao Governo e ao Senado marcaram presença no evento

A celebração do Pentecostes promovida pela Arquidiocese de Recife e Olinda, neste domingo (24), reuniu milhares de fiéis no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Diversas autoridades da política pernambucana estiveram presentes no evento religioso. O ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), compareceu ao evento religioso ao lado do irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB) e da mãe, Renata Campos.

A vice-governadora Priscila Krause compareceu ao Geraldão representando Raquel Lyra, chefe do executivo estadual e também pré-candidata à reeleição ao Palácio do Campo das Princesas. O prefeito do Recife Victor Marques (PSB) também prestigiou a celebração.

Pentecostes

Um dos eventos mais importantes para a Igreja Católica, o Pentecostes simboliza o "quinquagésimo", uma festividade religiosa que ocorre 50 dias após o domingo de Páscoa.

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