Personalidades repercutem a morte de Alfredo Bertini

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Com o falecimento de Alfredo Bertini, aos 65 anos, vítima de complicações relacionadas a um transplante de fígado, diversas personalidades políticas e do cinema pernambucano prestaram suas homenagens ao cineasta ainda na noite de ontem. A governadora Raquel Lyra (PSD) expressou sua solidariedade à família, amigos e a toda a comunidade audiovisual do estado. "O seu legado seguirá vivo em nossos cinemas e na programação do festival que ele consolidou como um dos mais importantes do Brasil. Que Deus console o coração de todos", diz.

Já o prefeito do Recife, Victor Marques (PSB), exaltou a sua dedicação ao cinema e a contribuição para a cultura da capital pernambucana. "Alfredo Bertini foi uma das personalidades que contribuíram verdadeiramente para a cultura recifense, pernambucana e do Brasil. Seu trabalho ajudou a consolidar o Recife como polo de referência para o cinema nacional, atraindo grandes diretores, produtores, artistas e profissionais da cultura, além de impulsionar toda uma cadeia produtiva ligada ao setor. Seu legado permanecerá vivo na história do Recife e do Brasil", disse.

O pré-candidato ao Governo do Estado, João Campos (PSB), prestou sua demonstração de respeito pelo legado de Bertini no cinema pernambucano. "Alfredo Bertini fica marcado na história do nosso estado pelo incentivo e promoção à cultura. Tenho a convicção de que o seu legado seguirá inspirando gerações. Que sua contribuição para a arte, a cultura e o cinema local e nacional seja sempre lembrada e celebrada", disse.

A secretária interina de Cultura de Pernambuco, Ana Paula Jardim, exaltou as ações de Alfredo Bertini para o cinema não só no cenário estadual, mas nacional. "Sua trajetória foi marcada pela dedicação incansável ao fortalecimento do cinema brasileiro, à criação de oportunidades para realizadores e à construção de políticas públicas que ampliaram o acesso à cultura em todo o país. Seu legado permanecerá vivo na história do cinema brasileiro e na memória de todos que tiveram o privilégio de compartilhar de sua visão, generosidade e paixão pela cultura”, frisou.

Na área do audiovisual, Bertini também teve reconhecimentos. Para o crítico e coordenador do cina da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), a história do cinema contemporâneo nos últimos 30 anos se confunde com o Cine/PE. "Não dá para negar que o festival foi importante, historicamente falando, para estimular o surgimento de uma nova geração pernambucana na área nos anos 1990 e 2000. Produzir e manter um festival anual é um trabalho hercúleo e Bertini era incansável neste quesito", analisou.

A Secretaria de Cultura do Recife, por meio de nota, também expressou seu pesar. "Defensor incansável da cultura brasileira, Bertini fez todos os caminhos, das salas de aulas até as prateleiras das livrarias, dos palcos às telonas, para ensinar e convidar o país a sonhar e realizar sonhos que confirmassem a cultura como melhor e mais fértil caminho em direção à cidadania", diz o texto.

Por meio de nota, a assessoria do Cine/PE também enalteceu o trabalho realizado pelo cineasta pernambucano e afirmou que o festival será uma grande homenagem a ele. "[Bertini] deixou uma trajetória consolidada na vida pública para se dedicar à construção de um projeto que mudaria para sempre a história do audiovisual pernambucano e nacional. Que as salas permaneçam cheias, que os filmes sejam vistos, debatidos e aplaudidos, porque a melhor forma de agradecer por tudo o que Alfredo Bertini construiu é fazer, juntos, uma grande festa do cinema nacional", diz o texto.

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