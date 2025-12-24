A- A+

PESQUISA Pelo menos 74% da população identifica-se como bolsonarista ou petista, diz Datafolha Grupo associado ao presidente Lula, no entanto, desempatou com adversários da direita, passando a ser maioria

Divulgada nesta quarta-feira (24), uma nova pesquisa do Datafolha aponta que 74% da população identifica-se como petista ou bolsonarista, indicando que a polarização política segue atingindo a maior parte dos brasileiros. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 4 de dezembro, e a margem de erro é de dois pontos.



Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: "considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa?".

Segundo a pesquisa, 40% identificam-se com o polo associado ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro representavam 34%.



Outros 18% dos entrevistados colocam-se como neutros, enquanto 6% dizem não apoiar nenhum deles e 1% não soube responder.





A pesquisa anterior do Datafolha sobre o tema foi feita no fim de julho. O número de brasileiros que se entendia como petistas ou bolsonaristas não era muito diferente, ficando em 76%, estando dentro, portanto, da margem de erro.

Naquele momento, no entanto, os dois grupos estavam tecnicamente empatados, com petistas sendo 39% e bolsonaristas 37%. No novo levantamento, os petistas passaram a ser maioria. A nova pesquisa foi feita após a prisão e a condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal pela trama golpista.

O Datafolha destaca que o petismo é mais predominante entre mulheres (42%) e aposentados (45%) e aqueles com escolaridade até o ensino fundamental (52%).



Já o bolsonarismo é mais presente entre homens (37%) e empresários (41%), com remuneração entre 5 e 10 salários mínimos (42%).



O petismo também mais predominante no Nordeste (49%), enquanto o bolsonarismo tem mais força na região Sul (41%). Petistas também tendem a ser mais católicos (48%), enquanto bolsonaristas identificam-se mais como evangélicos (47%).

