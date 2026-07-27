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ELEIÇÕES 2026 Pesquisa BTG/Nexus: Lula lidera 1º turno com 42%, Flávio Bolsonaro tem 33% O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 6%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão) que tem 5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial com 42% das intenções de voto, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL), é o que aponta pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27. A vantagem do petista na disputa contra o senador no primeiro turno oscilou positivamente 2 pontos porcentuais, na comparação com a pesquisa divulgada no dia 13 de julho, de 40% para 42%. Já Flávio Bolsonaro oscilou negativamente 1 p.p., de 34% na mostra anterior para 33% na de hoje.

No levantamento divulgado em 29 de junho, Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio: 42% a 34%. Na pesquisa de 13 de julho, a vantagem do petista era de 6 p.p. E na mostra de hoje, a vantagem de Lula foi para 9 pontos porcentuais.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 6%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão) que tem 5% e do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que registrou 3%.

A Nexus ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 24 a 26 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01489/2026.

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