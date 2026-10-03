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ELEIÇÕES 2026 Pesquisa Datafolha em SP: Tarcísio lidera com 60% dos votos válidos no 1º turno; Haddad tem 35% O resultado aponta possibilidade de reeleição do atual governador no primeiro turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está na frente na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 60% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece com 35%. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, véspera da eleição.

O resultado aponta, portanto, possibilidade de reeleição do atual governador no primeiro turno. No levantamento anterior, divulgado na última quinta-feira, 1º, Tarcísio aparecia com 56% dos votos válidos no primeiro turno ante 37% de Haddad.

Carlos Machado (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) têm 2% dos votos válidos cada, enquanto Vivian Mendes, da UP, e Izadora Dias, do PCO, somam 1%.

O instituto ouviu 2.520 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro O índice de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-09337/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.

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