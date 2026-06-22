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Brasília Pesquisa DataFolha não captou por completo efeito Jaques Wagner; confira Levantamento foi a campo entre os dias 17 e 18, no mesmo período que a Federal fez a operação tendo o senador baiano como alvo

A nova pesquisa do DataFolha do último fim de semana não captou por completo o efeito dos desdobramentos da 9ª fase da operação Compliance Zero, que mirou o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O levantamento foi a campo entre os dias 17 e 18, no mesmo período que a Federal fez a operação tendo o senador baiano como alvo.

Foram ouvidos 2.004 eleitores, com mais de 16 anos, em todo o país. O nível de confiança na amostra é de 95% e representa a quantidade de vezes em que se espera que a coleta realizada represente de fato o pensamento médio da população brasileira, considerando a margem de erro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-09956/2026.

A Polícia Federal investiga se o petista atuou na Casa Alta a favor do Banco Master, fundado por Daniel Vorcaro. Agentes da corporação apreenderam US$ 55.175 e 33.500 euros em endereços ligados ao senador em Brasília e na Bahia.

A pesquisa aponta um cenário estável para a próxima disputa presidencial. Lula (PT) aparece na liderança com 41% das intenções de voto, mantendo a vantagem em relação a Flávio Bolsonaro (PL), que registra 31%. Ambos os candidatos permanecem como os mais competitivos, indicando uma provável disputa em segundo turno.

Na simulação de segundo turno, o líder alcança 47% das intenções, contra 43% do adversário, configurando um empate técnico. O atual presidente também mantém vantagem contra outros possíveis concorrentes, como governadores de estados importantes, consolidando sua posição.

Em um cenário mais amplo, outros nomes aparecem com percentuais menores. Na pesquisa espontânea, o atual presidente é o mais lembrado, enquanto os dois principais candidatos também concentram os maiores índices de rejeição entre os eleitores.

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