Pesquisa evidencia disputa acirrada. Movimentos de Raquel Lyra e João Campos farão a diferença

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O contato direto com o eleitor nunca foi tão importante. Cada visita aos rincões mais longínquos terá um peso diferenciado. Os acordos e as alianças se tornam ainda mais imprescindíveis. E tudo isso junto pode fazer a diferença nas urnas, no dia 4 de outubro.

A primeira pesquisa sobre a disputa ao Palácio do Campo das Princesas, realizada este ano pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), em parceria com a Folha de Pernambuco, evidencia o acirramento entre os dois principais postulantes ao governo de Pernambuco: a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Raquel Lyra aparece na frente nos dois cenários: no espontâneo e no estimulado. Na abordagem espontânea, a governadora surge com 30% e João Campos aparece com 25%. O pré-candidato Ivan Moraes Filho (Psol) não pontua. A diferença entre os dois potenciais candidatos fica menor quando a pergunta é estimulada.

Dois pontos percentuais passam a separar os dois: Raquel Lyra sustenta 44% e João Campos encosta, com 42%. A distância entre eles é menor que a margem de erro, que chega a 3,2 pontos percentuais. Em um possível segundo turno, a polarização se amplia: a governadora fica com 45% e o ex-prefeito, com 44%.

Foram ouvidas presencialmente mil pessoas, nas diversas regiões do estado, entre 11 e 14 de junho de 2026. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06997/2026 e PE-07168/2026.

"Não tem tanto faz”

Pré-candidata ao Senado pela Frente Popular, a ex-deputada Marília Arraes (PDT) não ameniza com quem não se posiciona sobre o cenário nacional. “A gente tem governador, vice e senadores alinhados com o presidente Lula. A gente está dizendo que ‘não tem tanto faz’. O Brasil precisa de Lula”, enfatizou à Rádio Folha 96,7.

Ferrovia sem articulação

A Transnordestina está nas prioridades de Marília Arraes. Lembra que emendas parlamentares não são suficientes e o que falta é articulação política. “Eu sou boa nisso”, sustenta, dizendo não saber se a bancada de Pernambuco no Congresso tem falhado. “Mas se não aconteceu, é porque a gente pode fazer mais”, pontuou.

Aposta 1

A governadora Raquel Lyra aposta nas entregas no Recife e na Região Metropolitana. Ontem inaugurou, em Paulista, o hospital adquirido em outubro, um investimento de R$ 178 milhões. Serão mais 213 leitos, para desafogar emergências como a da Restauração.

Aposta 2

A aposta de João Campos é na força do presidente Lula e ontem, no lançamento do programa “Chega Junto Pernambuco”, em Gravatá, divulgou vídeo no qual o petista assegura palanque único no estado. A iniciativa é uma tentativa de encerrar a polêmica.

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