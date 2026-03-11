A- A+

ELEIÇÕES 2026 Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 47,4% no segundo turno e Flávio Bolsonaro, 45,3% A disputa acirrada, com empate entre Lula e Flávio Bolsonaro já havia sido registrada em outros três levantamentos recentes, divulgados por Altas/Bloomberg, Paraná Pesquisas e Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados na simulação de segundo turno da nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 11. No cenário de primeiro turno, o petista está à frente com 5,3 pontos porcentuais de vantagem.

A disputa acirrada, com empate entre Lula e Flávio Bolsonaro já havia sido registrada em outros três levantamentos recentes, divulgados por Altas/Bloomberg, Paraná Pesquisas e Datafolha.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 brasileiros de 16 anos ou mais por telefone entre os dias 6 e 10 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95% O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00386/2026.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34,7% de Flávio Bolsonaro. Em terceiro, numericamente, aparece o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que soma 9% das intenções de voto. Em seguida, aparece Romeu Zema (Novo), com 4,5%. Na sequência figuram Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), que registram 1,2% e 1%, respectivamente. São 4,2% os que dizem que não votarão em ninguém, ou em branco ou nulo, e 5,3% não responderam.

Em um cenário em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, substitui Ratinho Júnior como candidato do PSD, Lula aparece com 39,6%, com Flávio indo a 36,3%. Neste caso, Zema aparece com 5,8%, Eduardo Leite tem 4,4%, Renan, 1,1% e Aldo, 0,8%. Brancos e nulos são 4,7% e os que não sabem são 7,3%.

Quando Ronaldo Caiado - ainda não filiado mas com a promessa de se juntar ao PSD - é apontado como candidato na vaga do partido dirigido por Gilberto Kassab, o cenário pouco se altera. Lula tem 40,3%, Flávio soma 35%, Caiado fica com 5,5%, Zema, 5%, Renan, 1,5% e Aldo Rebelo com 0,8%. Brancos e nulos são 4,7% e os que não sabem são 7,2%.

Há ainda um quarto cenário em que foi testado o nome de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo tem enfatizado que disputará a reeleição e apoiará Flávio ao Palácio do Planalto. Se Tarcísio for candidato no lugar do senador, porém, ele teria 35,9%, contra 40,3% de Lula. Neste caso, Zema teria 5,1%, Renan Santos somaria 1,4% e Aldo Rebelo ficaria com 0,5%. Seriam 7,3% os brancos e nulos e 9,5% os que não sabem em quem votar.

Disputa acirrada no segundo turno

A pesquisa Meio/Ideia simulou oito cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista tem 47,4% contra 45,3% do senador do PL, situação de empate técnico. Brancos e nulos são 4,1%, e 3,2% não responderam.

Contra Tarcísio de Freitas, também há empate técnico: o petista tem 46,4% e o governador de São Paulo, 44,8%. Brancos e nulos são 5,5% e 3,3% não responderam. O presidente vence seus adversários nas demais simulações de segundo turno.



Veja também