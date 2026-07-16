Qui, 16 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

PL aciona TSE pela segunda vez para tentar barrar pesquisa presidencial

Sigla do presidenciável Flávio Bolsonaro alega ter ocorrido descumprimento da apresentação de um arquivo exigido pela Corte

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidenteFlávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente - Foto: Evaristo Sá/AFP

O Partido Liberal (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que considere irregular a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada em 1º de julho.

A sigla do presidenciável Flávio Bolsonaro alega ter ocorrido o descumprimento da apresentação de um arquivo exigido pela Corte no levantamento registrado sob número BR-04582/2026. O instituto, por sua vez, afirma que todas as informações foram prestadas.

O PL afirma que o instituto divulgou a pesquisa sem apresentar a especificação de elementos formais mínimos exigidos pela lei dentro do prazo legal.

Entre os pontos citados pela legenda estão informações sobre composição demográfica, setores censitários, bairros e municípios presentes no levantamento. O partido argumenta também haver “vício metodológico relevante”.

 

Leia também

• PL aciona TSE e tenta barrar nova pesquisa AtlasIntel; instituto nega irregularidades

• Empresas de pesquisa criticam proposta do TSE de criar 'selo de qualidade' para levantamentos

• TSE propõe prêmio a institutos de pesquisa que mais se aproximarem dos resultados da eleição

Por meio de nota, a Atlas afirmou que “todos os arquivos exigidos pela legislação eleitoral foram devidamente submetidos ao sistema PesqEle dentro do prazo previsto para o registro da pesquisa, incluindo os arquivos referentes aos bairros e municípios contemplados na amostra”.

Posicionamentos
Segundo o instituto, as “evidências disponíveis indicam que se trata de um problema de natureza técnica relacionado ao próprio sistema do TSE”.

A Atlas afirma que embora o arquivo tenha sido “corretamente enviado e permaneça disponível na área restrita do sistema”, ele deixou de aparecer na visualização pública do registro. Isso representa, segundo a empresa, um “comportamento incompatível com o funcionamento esperado da plataforma”.

Após o posicionamento da Atlas, a pré-campanha de Flávio divulgou novo comunicado. Nele, pede que o instituto apresente “certificação cartorial que comprove sua tentativa de anexação dos documentos legais dentro do prazo”.

A equipe do senador também sugere a necessidade de alteração na Resolução do TSE, para que “o sistema não permita a anexação de qualquer outro documento uma vez encerrados os prazos legais.”

Essa é a segunda ação da sigla contra a Atlas. Em junho, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, suspendeu a circulação de pesquisa do instituto que apontou desgaste de Flávio após a divulgação das cobranças feitas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiamento do filme “Dark horse”, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O magistrado acolheu os argumentos da defesa e identificou “possível utilização do questionário como mecanismo de indução do entrevistado”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter