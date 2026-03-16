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ELEIÇÕES 2026 Pesquisa Realtime/Bigdata: Ferraço e Pazolini estão empatados na disputa estadual do ES Na corrida ao Senado pelo Espírito Santo, o atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), lidera

Pesquisa Realtime/Bigdata realizada sobre a corrida ao governo do Espírito Santo, com eleitores do estado, mostra empate na liderança, com Ricardo Ferraço (MDB) com 35% e Lorenzo Pazolini (Republicanos) também pontuando 35% das intenções de votos.

Em terceiro lugar está Helder Salomão (PT) com 8%. Brancos e nulos somam 11% e não sabem ou não responderam 11%.

Em outro cenário, foi testado o nome do senador Magno Malta (PL), aliado da família Bolsonaro. Ele aparece com 15% das intenções de voto, Ferraço pontua 33% e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini fica com 27% e Salomão continua com 8%.

No quesito rejeição, Magno Malta lidera com 48%, Salomão tem 42%, Pazolini 34% e Ferraço 27%.

Senado

Na corrida ao Senado pelo Espírito Santo, o atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), lidera com 31%, seguido Sergio Meneguelli (PSD) com 16%, Maguinha Malta (PL) com 11%, Fabiano Contarato (PT) com 8% e Marcos Do Val (Podemos) e Euclério Sampaio (MDB) que pontuam, ambos, 7%.

A pesquisa está registrada sob número ES-06722/2026, foram realizadas 2.000 entrevistas com eleitores do Estado do Espírito Santo, entre os dias 13 e 14 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.



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