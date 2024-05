A- A+

Marcha para Jesus Pesquisadores estimam público de 29,2 mil pessoas na Marcha para Jesus Evento em São Paulo contou com a presença de políticos como prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcício de Freitas; cálculo foi feito com base em 19 imagens aéreas

Com a presença de líderes religiosos e de políticos, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a 32ª edição da Marcha para Jesus reuniu um público de 29,2 mil pessoas nesta quinta-feira, estimam pesquisadores da USP.

O evento reuniu evangélicos primeiro na estação da Luz, no centro de São Paulo. Em seguida, o público saiu em passeata até a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, onde teve início a programação de discursos e shows musicais.

A estimativa de pessoas, realizada pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, considerou o público que estava na marcha no período da manhã, entre 11h19 e 11h23, durante o deslocamento da Luz até a praça. Ao todo, 19 imagens foram capturadas. A medição considerou seis fotos que cobriram a extensão da manifestação.

Segundo os pesquisadores, a proximidade do evento com o A eroporto Campo de Marte, onde os voos de drones são restritos, impediu a contagem de pessoas no local em que aconteceu a principal parte da programação da Marcha.

Veja também

Lula Em carta, Lula destaca "dimensão extraordinária" da Marcha para Jesus