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Eleições 2026 Pesquisas mostram Lula e Flávio Bolsonaro na liderança para 2026 Quatro levantamentos divulgados em agosto apontam cenários distintos para o primeiro e o segundo turno

Quatro pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança da corrida presidencial de 2026. Os levantamentos, realizados por BTG/Nexus, Palver, Genial/Quaest e Meio/Ideia, apresentam diferenças nos percentuais e apontam um cenário mais apertado em eventuais disputas de segundo turno.

No levantamento BTG/Nexus, divulgado nesta segunda-feira (10), Lula aparece com 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registra 35%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, Renan Santos (Missão), 4%, e Romeu Zema (Novo), 3%. Nenhum, branco ou nulo soma 5%, e 3% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, Lula marca 36% e Flávio, 29%. O levantamento aponta ainda 19% de eleitores que não souberam ou não responderam e 7% que afirmaram votar em nenhum, branco ou nulo.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 47%, contra 44% do senador. O levantamento também testou Lula contra Caiado, Zema e Renan Santos, com vantagem do presidente nos três cenários.

A pesquisa ouviu 2.001 eleitores por telefone entre os dias 7 e 9 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08428/2026.

Palver

Divulgada também nesta segunda-feira (10), a pesquisa Palver aponta Lula com 44% e Flávio Bolsonaro com 40% no cenário estimulado de primeiro turno. Renan Santos aparece com 10%, enquanto Ronaldo Caiado tem 2% e Romeu Zema, 1%.

Na pesquisa espontânea, Lula registra 43%, Flávio, 37%, e Renan Santos, 10%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os dois aparecem empatados com 46%.

O levantamento foi realizado pela internet com 5 mil eleitores entre 3 e 7 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06596/2026.

Genial/Quaest

Na pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 5 de agosto, Lula aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 4% cada, enquanto Romeu Zema registra 2%. O levantamento aponta ainda 10% de indecisos e 8% de branco, nulo ou eleitores que não pretendem votar.

Na modalidade espontânea, Lula tem 25% e Flávio, 18%, enquanto 51% dos entrevistados não souberam responder. Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 44%, contra 39% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06591/2026.

Meio/Ideia

O levantamento Meio/Ideia, também divulgado em 5 de agosto, registra Lula com 43% e Flávio Bolsonaro com 35% no primeiro turno. Ronaldo Caiado tem 5,7%, Renan Santos, 4,7%, e Romeu Zema, 2,6%. Branco e nulo somam 2%, enquanto 4% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 34,4% e Flávio com 23%, enquanto 27,7% não souberam responder. No segundo turno, Lula registra 48,5%, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores por telefone entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04579/2026.

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