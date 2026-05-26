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Eleições 2026 Petista Edinho vai a Brasília para conversa com Josué Alencar sobre candidatura ao governo de MG "Estamos dialogando com lideranças do nosso campo democrático, com o Jarbas, o Josué, e estamos marcando com o Kalil", disse o presidente do PT

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, está a caminho de Brasília nesta terça-feira para uma conversa com o empresário Josué Alencar para a construção de uma candidatura ao governo de Minas Gerais. A articulação acontece após o senador Rodrigo Pacheco (PSB) informar à direção petista que não concorrerá ao comando do estado. A sigla agora busca um plano B para o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito em Minas neste ano.

"Estou indo conversar com o Josué lá em Brasília para construir a candidatura ao governo de Minas Gerais. As eleições serão definidas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais", disse durante o discurso em um evento do Sindicato dos Bancários do RJ, onde recebeu o título de cidadão carioca".

Ao GLOBO, Edinho disse que o nome de Josué é uma das opções consideradas pelo partido e voltou a reafirmar a negativa dada por Pacheco.

"Estamos dialogando com lideranças do nosso campo democrático, com o Jarbas, o Josué, e estamos marcando com o Kalil. - Já tive reunião com o senador Pacheco, o presidente Lula não esteve com ele, mas eu estive lá e ele deixou claro que não é candidato. Nós respeitamos a opinião dele, respeitamos o funcionamento dele. Agora nós vamos dialogar com outras lideranças e também, claro, com a direção do PT em Minas e com as nossas bancadas", disse o dirigente partidário.

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