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Eleições 2026 Petistas definem hoje o rumo da eleição em Pernambuco Partido chega a encontro com orientação de apoiar João Campos ao governo

A direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne neste sábado, para definir os rumos que a legenda deve tomar nas eleições de outubro em Pernambuco.

A orientação da nacional é que a legenda apoie o projeto político do prefeito do Recife, João Campos (PSB), repetindo a aliança entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Este deve ser o caminho da maioria, com um percentual de insatisfeitos, outros constrangidos e outro tanto nem um pouco convictos.

Da bancada estadual é esperada no encontro a deputada Dani Portela, recém-filiada e mais próxima do prefeito. Os deputados Doriel Barros, João Paulo Lima e Silva e Rosa Amorim podem nem participar. Estão afinados com o palanque oposto: o da governadora Raquel Lyra (PSD).

Quem participou da reunião on-line, na sexta-feira, com o presidente nacional Edinho Silva ouviu, entre outras coisas, que “o PT tem sua tática no estado, mas o presidente Lula é livre para buscar apoios”. Isso não afastaria um outro palanque.

João Campos tem a favor dele o fato de assumir publicamente o voto em Lula e trabalhar, como líder nacional do PSB, para garantir alianças em 17 estados.

Além disso, a maioria está convicta de que as divisões tendem a prejudicar a reeleição do presidente Lula. Uma derrota petista significaria um retrocesso.

E, tão urgente quanto unir forças para a vaga ao Palácio do Planalto, é importante uma bancada forte no Congresso. Portanto, as idiossincrasias devem ser recolhidas, os projetos pessoais ignorados. A reeleição do senador Humberto Costa deve ser ponto de convergência.



Marca do governo

A governadora Raquel Lyra autorizou início das obras de ampliação do Aeroporto de Caruaru, um investimento de R$ 96 milhões, com recursos próprios. Abriu mão de recursos federais propostos pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Quer deixar sua marca na gestão, exatamente na cidade que governou.

Sem Lula

João Campos convidou o presidente Lula para a inauguração do Hospital das Crianças, dia 2. Mas a data coincide com a saída de ministros e Lula terá agenda cheia. Quem vem é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha que, de 2023 a 2026, visitou as obras cinco vezes.

Composição

Com a filiação dos deputados Edson Vieira, Fabrizio Ferraz, Gustavo Gouveira, Luciano Duque e Wanderson Florêncio ao Podemos, a Alepe ganha, além do PSD e do Novo, outro partido que não tinha representação. Mais mudanças estão previstas até dia 4 de abril.

Copergás

Na segunda-feira, o Conselho de Administração da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) se reúne para referendar o nome do novo presidente: o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Guilherme Cavalcanti. O administrador está na gestão desde 2023.

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