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Eleições 2026

Petistas definem hoje o rumo da eleição em Pernambuco

Partido chega a encontro com orientação de apoiar João Campos ao governo

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Representantes do PT em Pernambuco se reúnem neste sábado (28) para definir que palanque ocupar nas eleições de 2026Representantes do PT em Pernambuco se reúnem neste sábado (28) para definir que palanque ocupar nas eleições de 2026 - Foto: Divulgação

A direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne neste sábado, para definir os rumos que a legenda deve tomar nas eleições de outubro em Pernambuco.

A orientação da nacional é que a legenda apoie o projeto político do prefeito do Recife, João Campos (PSB), repetindo a aliança entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Este deve ser o caminho da maioria, com um percentual de insatisfeitos, outros constrangidos e outro tanto nem um pouco convictos. 

Da bancada estadual é esperada no encontro a deputada Dani Portela, recém-filiada e mais próxima do prefeito. Os deputados Doriel Barros, João Paulo Lima e Silva e Rosa Amorim podem nem participar. Estão afinados com o palanque oposto: o  da governadora Raquel Lyra (PSD).

Quem participou da reunião on-line, na sexta-feira, com o presidente nacional Edinho Silva ouviu, entre outras coisas, que “o PT tem sua tática no estado, mas o presidente Lula é livre para buscar apoios”. Isso não afastaria um outro palanque.

João Campos tem a favor dele o fato de assumir publicamente o voto em Lula e trabalhar, como líder nacional do PSB, para garantir alianças em 17 estados.

Além disso, a maioria está convicta de que as divisões tendem a prejudicar a reeleição do presidente Lula. Uma derrota petista significaria um retrocesso.

E, tão urgente quanto unir forças para a vaga ao Palácio do Planalto, é importante uma bancada forte no Congresso. Portanto, as idiossincrasias devem ser recolhidas, os projetos pessoais ignorados. A reeleição do senador Humberto Costa deve ser ponto de convergência.


Marca do governo
A governadora Raquel Lyra autorizou início das obras de ampliação do Aeroporto de Caruaru, um investimento de R$ 96 milhões, com recursos próprios. Abriu mão de recursos federais propostos pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Quer deixar sua marca na gestão, exatamente na cidade que governou.

Sem Lula
João Campos convidou o presidente Lula para a inauguração do Hospital das Crianças, dia 2. Mas a data coincide com a saída de ministros e Lula terá agenda cheia. Quem vem é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha que, de 2023 a 2026, visitou as obras cinco vezes.

Composição
Com a filiação dos deputados Edson Vieira, Fabrizio Ferraz, Gustavo Gouveira, Luciano Duque e Wanderson Florêncio ao Podemos, a Alepe ganha, além do PSD e do Novo, outro partido que não tinha representação. Mais mudanças estão previstas até dia 4 de abril.

Copergás
Na segunda-feira, o Conselho de Administração da Companhia Pernambucana de Gás  (Copergás) se reúne para referendar o nome do novo presidente: o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Guilherme Cavalcanti. O administrador está na gestão desde 2023.

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