Petistas e bolsonaristas reagem à divulgação de depoimento de Cid

A- A+

A divulgação do primeiro depoimento da delação do tenente-coronel Mauro Cid gerou um embate partidário entre petistas e bolsonaristas nas redes sociais.

Conforme revelado pelo colunista Elio Gaspari, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro detalhou os grupos que estariam envolvidos na tentativa de ruptura da ordem democrática.

Também relatou que Michelle e Eduardo Bolsonaro integravam a ala mais radical do grupo mais próximo a Jair Bolsonaro.

Citado como um dos integrantes do grupo mais radical que incentivava o golpe, o senador Jorge Seif Junior (PL-SC) afirmou que as menções a ele na delação são “falaciosas, absurdas e mentirosas” e que vai ingressar com “medidas jurídicas cabíveis” em relação ao vazamento do depoimento.

“Jamais ouvi, abordei ou insinuei nada sobre o suposto golpe com o presidente da República nem com quaisquer dos citados na delação vazada”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann classificou o conteúdo da delação como “muito grave”. A parlamentar ressaltou a ligação próximo entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus familiares citados no depoimento,o filho Eduardo, e a esposa Michelle Bolsonaro.

“Eram e ainda são as pessoas mais próximas do inelegível e seus maiores porta-vozes na política. Fica cada vez mais insustentável a conversa mole de que ele não tinha nada a ver com a trama contra a democracia, que previa até o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes”, publicou a deputada.

O deputado federal e ex-secretário da Cultura de Bolsonaro, Mário Frias (PL-SP) disse que a divulgação da delação faz parte de um movimento orquestrado para “fazer alguma covardia”.

“Estão trazendo uma matéria antiga em tom de novidade para justificar alguma ação arbitrária e ilegal contra eles. Esse é o papel da assessoria de propaganda do Regime de Exceção, criar a narrativa de metalinguagem para justificar as ações ilegais da metajurídica”, escreveu.

Deputado federal da base governista, André Janones (Avante-MG) também divulgou a notícia em suas redes .

“Mauro Cid disse em sua delação que Michelle Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram a parte mais radical dos que tentaram dar um golpe no nosso país. Ta chegando a hora de vermos muitos vagabundos serem presos. Tic tac”

Veja também