A- A+

Deputados do PT anunciaram nesta quinta-feira (20) que o partido não aceita a indicação do deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE) para participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas. Fernandes é o autor do requerimento da CPI mista, mas aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamam que ele não pode participar por ser investigado por suspeita de incentivar os mesmos atos.

– Nós nunca aceitaríamos o autor desse pedido de CPI, um deputado do Ceará chamado André Fernandes, que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por sua participação nos atos do dia 8 de janeiro. Ele fez uma gravação no dia 6 de janeiro convocando as pessoas a estarem aqui em Brasília no dia 8 – disse o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

O deputado da base de Lula disse que o regimento do Congresso impede que deputados e senadores possam votar em assuntos de interesse pessoais. Caso André Fernandes seja indicado, o parlamentar disse que o assunto pode ser judicializado.

– Colocamos na mão do nosso corpo jurídico do PT para tratar desse tema. Vamos à Justiça e tem a questão do regimento – afirmou.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já decidiu que vai indicar Fernandes. Diante disso, Lindbergh afirmou que a legenda precisa ter "bom senso" e reavaliar a escolha.

– O PL tem que pensar várias vezes antes de indicar o nome de André Fernandes – declarou.

Apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e pregaram um golpe contra Lula

Parlamentares bolsonaristas tentam alardear no governo uma omissão que teria facilitado os ataques. Um vídeo, revelado pela "CNN Brasil", em que o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, aparece ao lado dos invasores amplificou a estratégia dos opositores do governo.

Inicialmente, a base governista no Congresso agiu para tentar abafar uma CPMI para impedir que bolsonaristas tivessem oportunidade de reverberar os ataques, mas agora petistas falam em partir para ofensiva.

– No dia 8 ele (André Fernandes) fez uma segunda postagem. O armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado e ele postou embaixo: se rir, vai preso. Uma atitude de deboche. Essa turma não pode presidir uma comissão parlamentar de inquérito séria – reclamou o deputado do PT.

De acordo com Lindbergh, André Fernandes "é investigado, pode ser condenado" e se "ele participar de investigação é para atrapalhar".

Na mesma linha, o deputado Rogério Correia (PT-MG) afirmou que o parlamentar de oposição a Lula não pode ser membro do colegiado.

– Ela está sendo processado. No nosso entendimento não pode fazer parte. Votar com certeza ele não poderá na CPI porque o nome dele estará incluído nesse processo – disse.

Veja também

Supremo Federal STF tem dois votos para derrubar TR na correção do FGTS