Congresso Nacional Petistas reagem a discurso de Lira com recados ao governo Senador Humberto Costa classificou fala do presidente da Câmara como "inadequada" e "inoportuna"

Lideranças petistas reagiram ao discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com cobranças ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (5). O senador Humberto Costa (PT-PE) classificou a fala de Lira como “inadequada”.

— É inoportuno numa cerimônia como essa vir cheio de recados.

Para Costa, “há uma inversão de valores” na parte do discurso em que o presidente da Câmara defende que o Orçamento pertence a todos, não só ao Executivo porque o Legislativo está extrapolando em seu papel ao ter um controle sobre grande parte dos investimentos.

O deputado Bonh Gass (PT-RS) rebateu Lira ao afirmar que o Executivo também consulta a população para definir as suas prioridades orçamentárias e que os projetos do governo não podem ser prejudicados.

— O dinheiro para emendas é do mesmo tamanho do PAC. Temos que ter planos estruturantes no país.

No X, ex-Twitter, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou a defesa que o presidente da Câmara fez da reforma administrativa.

“Estou aqui na abertura dos trabalhos legislativos. Lira acaba de anunciar como uma das prioridades, a reforma administrativa. Ora, essa pauta foi derrotada nas eleições. Essa era a agenda de Bolsonaro. Outra coisa, essa reforma não resolve a questão fiscal, até porque os altos salários do Judiciário e Legislativo estão fora. O que querem é o fim da estabilidade dos servidores e aparelhamento da máquina pública. A agenda do Brasil tem que ser outra”, postou.

Presente ao Congresso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou o discurso de Lira.

— Não achei preocupante. Ele fala em nome do Parlamento. Nós haveremos sempre de encontrar no diálogo, no entendimento, na conversa formas de construir pontes. Tem uma concordância na fala dele e o nosso entendimento quando ele diz que errarão aqueles que apostarem no confronto do Legislativo e do Executivo.

Rui Costa ainda afirmou que há “muita concordância” entre o governo e as falas de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-AL).

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que não considera que o discurso de Lira tenha tido tom de cobrança.

— Eu falo como líder do governo, nós não nos sentimos atingidos por isso. Todo acordo que estabeleceu com o Parlamento, o governo procurou cumprir.

