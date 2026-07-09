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Diplomacia Petro liga para Lula e se compromete com 'transição pacífica' na Colômbia Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia e, durante seu mandato, recebeu cinco visitas de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira (9), com seu par da Colômbia, Gustavo Petro, que o assegurou que entregará o poder pacificamente em agosto, informou o governo federal, em meio às tensões na transição com Abelardo De la Espriella.

Petro denuncia uma suposta fraude eleitoral para favorecer seu sucessor, o ultradireitista De la Espriella, e convocou manifestações de despedida para 20 de julho em várias cidades.

Na conversa desta manhã com seu aliado Lula, o presidente colombiano indicou "que deixará o cargo no dia 6 de agosto", como está previsto, e "reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país", informou Brasília em comunicado.

De la Espriella diz que Petro busca dar um golpe de Estado. Seus simpatizantes temem uma explosão de protestos como as que Petro apoiou contra seu antecessor, o direitista Iván Duque, que deixaram dezenas de mortos entre 2019 e 2021.

Petro, por sua vez, diz ter provas da suposta fraude nas eleições vencidas por De la Espriella - que também é cidadão americano e foi apoiado por Donald Trump - por uma estreita margem contra o governista Iván Cepeda.

Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartaram qualquer tipo de manipulação no pleito.

Petro é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia e, durante seu mandato, recebeu cinco visitas de Lula.

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