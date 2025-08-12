A- A+

Brasil Petrobras e Ibama marcam simulado na Margem Equatorial e Alcolumbre comemora Tema é prioritário para o presidente do Senado pois pode beneficiar o seu estado, o Amapá

A Petrobras e o Ibama chegaram a uma data para a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) para a licença de perfuração do poço exploratório da Margem Equatorial no litoral no Amapá, na bacia da Foz do Amazonas.



Inicialmente, a estatal e o órgão ambiental realizarão um exercício de simulação de vazamento de petróleo na bacia, que deve durar de três a quatro dias. A data para a avaliação pré-operacional deve ser no próximo dia 24, caso as simulações ocorram sem intercorrências, segundo a diretora de Exploração e Produção da estatal, Sylvia dos Anjos.



Um dos principais entusiastas das pesquisas da Margem Equatorial, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), celebrou o calendário. O tema é prioritário para Alcolumbre, já que a faixa de terra que pode ter até 30 bilhões de barris de petróleo contempla o seu estado, o Amapá.



"Recebi com grande alegria a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país", disse em comunicado.



A defesa da aprovação das pesquisas para a exploração de petróleo na Margem Equatorial é um compromisso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu com Alcolumbre.



Em 2023, o Ibama recusou a licença da Petrobras e desde então a estatal atuava para atender a uma série de requisitos ambientais do instituto. O governo calcula ainda que possa arrecadar R$ 1 trilhão com a produção de petróleo na região.

