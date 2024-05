Petrobras questiona Toffoli sobre alcance de decisão que anulou ações contra Marcelo Odebrecht

A- A+

A Petrobras solicitou que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareça o alcance da decisão que anulou todas as decisões aplicadas no âmbito da Operação Lava-Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht. A empresa quer saber se o Ministério Público pode abrir novas investigações a partir do que foi narrado por Marcelo em seu acordo de delação premiada.

Em sua decisão, Toffoli afirmou que a anulação das decisões "não implica a nulidade do acordo de colaboração firmado pelo requerente". Diante disso, a Petrobras questionou se há a "possibilidade de reabertura de investigações sobre os ilícitos narrados no referido acordo".

A decisão de Toffoli ocorreu na semana passada. O ministro considerou que houve um conluio entre o Ministério Público e o então juiz Sergio Moro, que teria prejudicado o empresário. Por isso, foram trancadas todas as investigações contra o empresário.

Toffoli ressaltou que o acordo de delação de Marcelo Odebrecht não é afetado pela decisão. O ministro citou apenas, no entanto, os benefícios garantidos aos empresários pela colaboração, e não mencionou o destino das provas apresentadas.

Como o Globo mostrou, a Procuradoria-Geral da República (PGR) estuda apresentar um recurso contra a determinação. Ainda está sendo avaliado se o questionamento seria enviado à Segunda Turma, onde são julgados casos da Lava-Jato, ou ao plenário.

Veja também

investigação Caso Marielle: delegado alega falta de provas contra ele em novo pedido a Moraes para deixar prisão