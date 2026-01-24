Sáb, 24 de Janeiro

internacional

Petróleo venezuelano está chegando às refinarias dos EUA, diz Trump

Trump afirma que retirou 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, que estavam apreendidos em navios

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista ao jornal New York Post neste sábado (24) que o petróleo venezuelano que estava apreendido em navios foi retirado e está chegando às refinarias norte-americanas.

Na entrevista, ele disse que não está autorizado a contar. Em seguida, afirma: "mas vamos colocar desta forma, eles não têm petróleo. Nós pegamos o petróleo". Agora, segundo ele, "o petróleo está chegando às refinarias em Houston, em vários lugares".

O presidente americano afirma que o país está gerindo o petróleo na Venezuela. "A Venezuela vai receber uma parte, e nós vamos receber outra. Depois, teremos as grandes empresas de petróleo entrando, e elas vão extrair tanto petróleo que a Venezuela ganhará mais dinheiro do que jamais ganhou antes", disse ao Post.

Na terça-feira (20), Trump afirmou que havia retirado 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e estava vendendo parte dele no mercado aberto.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou no mesmo dia que o país recebeu a primeira parcela do acordo de fornecimento desses barris com a venda do petróleo, no valor de US$ 300 milhões.

Os Estados Unidos tomaram o controle do petróleo na Venezuela após invadirem o país no dia 3 de janeiro e destituir o presidente Nicolás Maduro em uma operação surpresa. Desde então, Trump deixou claro seu objetivo em tomar conta do recurso na Venezuela.

