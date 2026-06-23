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ex-governador do Rio Pezão lembra câncer e diz: 'A doença tenho certeza que veio pelo que passei no governo do estado' Prefeito de Piraí, no Sul Fluminense, deu declaração durante cerimônia para inauguração da primeira etapa de obras da Nova Serra das Araras, em Paracambi

Durante a inauguração da primeira etapa da Nova Serra das Araras, nesta terça (23), em Paracambi, o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, prefeito de Piraí, e o presidente Lula comentaram o anúncio de um novo instituto federal em Piraí, já aprovado pelo Ministério da Educação, e dos investimentos na Rodovia Presidente Dutra. Na cerimônia, em que também estava presente Ricardo Couto, governador em exercício do Rio, Pezão disse crer que o estado será entregue ao próximo governo "com superávit" orçamentário e lembrou sua época à frente do governo estadual.

— Sei o que passei no governo do estado. Aquela doença, eu tenho certeza que veio pro que passei à frente do governo do estado. Não só eu — disse Pezão, que citou também dificuldades dos ex-governadores Fernando Pimentel (MG), Marconi Perillo (GO) e José Ivo Sartori (RS). — A gente sabe o que passou naquele período, foi o período mais difícil do Brasil. Tivemos que negociar dívida com o Joaquim Levy, depois com Henrique Meirelles, que só pensava no Tesouro. O país indo abaixo…

Pezão assumiu o governo do Rio em 2014, após renúncia de Sergio Cabral, e foi eleito para um mandato próprio em 2015. Por oito meses de 2016, o então governador ficou afastado para tratar um câncer (linfoma não-Hodgkin). Em 2018, Pezão foi preso no Palácio das Laranjeiras no período das investigações da operação Lava-Jato. Ele havia sido condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa pelo juiz Marcelo Bretas. Ele foi absolvido em abril de 2023 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

A fala antecedeu um pronunciamento de Lula sobre a entrega de quatro quilômetros da Nova Serra das Araras. A cerimônia aconteceu às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi. A entrega total está prevista para 1º de março de 2027.

Durante o evento, Lula abordou temas de sua pré-campanha à presidência. Logo após a fala de Pezão, fez questão de enfatizar que as obras para o Instituto Federal do Rio de Janeiro em Piraí, no Sul Fluminense, não serão feitas em áreas de preservação ambiental. Um plano de expansão de institutos federais pelo país tem IFRJs tem as cidades de Teresópolis e Piraí na fila para receber campi.



Além disso, o Instituto Federal Fluminense (IFF) é responsável pela implantação do novo campus em Magé. Pelo Novo PAC, somando a expansão das novas unidades e a melhoria da infraestrutura dos campi. O Ministério da Educação aplicará R$ 220,1 milhões em instituições da Rede Federal no Rio.

Em outro momento da inauguração do maior corredor logístico do país, responsável pelo transporte das mercadorias que correspondem a 50% do PIB brasileiro, Lula reforçou os investimentos em Rio e São Paulo:

— Podem chegar ao José Serra, que era governador de São Paulo, ao Alckminin, que é meu vice hoje, e perguntar quem colocou mais dinheiro em São Paulo, se foram os de antes ou Lula e Dilma. Por uma razão muito simples: o país não pode ser rico e os estados serem pobres. A segunda razão é que um país não pode ser rico e as cidades serem pobres. É cidade que mora o povo. Ontem eu fui a um lugar chamado Jardim Maravilha. Alguém que more lá leva duas horas de ônibus para chegar ao Centro do Rio. Um rico de São Paulo chega à Praia de Copacabana antes de um pobre do Jardim Maravilha ao Centro do Rio, embora ele more no Rio. As pessoas pobres foram escurraçadas, elas foram se afastando e estão cada vez mais longe. Duvido que teve na História um governo que tenha investido mais na recuperação urbana do que estamos fazendo.

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