PF abre inquérito para investigar Bolsonaro por crime contra a honra de Lula
Ministério da Justiça encaminhou pedido de investigação à direção da PF
A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar se o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso se refere a uma mensagem enviada pelo ex-mandatário que associava Lula à execução de pessoas LGBQIA+ pelo regime ditatorial de Bashar al-Assad, da Síria.
O pedido de investigação partiu do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que o encaminhou à direção geral da Polícia Federal em julho. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles e confirmado pelo Globo. Cabe à pasta pedir a abertura de inquéritos por supostos crimes contra a honra do presidente da República.
A mensagem sob investigação teria sido enviada por Bolsonaro através do aplicativo WhatsApp em janeiro. Um cidadão apresentou uma notícia crime ao Ministério Público Federal (MPF), que, por sua vez, o remeteu ao Ministério da Justiça.