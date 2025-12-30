A- A+

INQUÉRITO PF adia depoimento de Bolsonaro sobre objetos encontrados em cofre no Alvorada Jair Bolsonaro está internado e foi encaminhado ao centro cirúrgico nesta terça para um novo procedimento

A Polícia Federal (PF) adiou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para esta terça-feira, 30, no inquérito que apura a origem de objetos e documentos encontrados em um cofre no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro está internado e foi encaminhado ao centro cirúrgico na tarde desta terça para um novo procedimento destinado a amenizar um quadro recorrente de soluços.





Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a PF a tomar o depoimento do ex-presidente sobre o caso.

Procurado, o STF informou que não houve despacho do relator adiando a oitiva e que a decisão partiu da própria PF. A corporação ainda não respondeu à reportagem sobre a nova data do depoimento.



A decisão divulgada na semana passada não detalha quais objetos foram encontrados. De acordo com o documento, a Polícia Federal abriu os cofres em 25 de junho de 2025, após ser acionada pela Presidência da República.



Após o episódio, a PF solicitou o depoimento de Bolsonaro para que ele esclareça a origem dos bens. A oitiva estava marcada para as 9h desta terça-feira. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal, em Brasília, por tentativa de golpe.

Veja também