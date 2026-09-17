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INVESTIGAÇÃO PF adota cautela em casos Master e INSS após Fachin pedir a Mendonça envio de investigações Presidente do STF determinou que processos fossem remetidos a ele e gerou indefinição sobre relatoria; advogados dizem não saber para quem fazer pedidos

Diante do impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito das investigações sobre o caso Master e do escândalo do INSS, a Polícia Federal passou a adotar cautela sobre os próximos passos dos inquéritos. No domingo, o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou que os processos fossem remetidos à Presidência do tribunal, em meio a questionamentos sobre a conduta do relator, André Mendonça.

Embora Mendonça siga oficialmente como relator dos procedimentos, Fachin foi aconselhado a assumir a função diante da escalada da crise na Corte. O presidente do STF marcou para o próximo dia 23 a análise de um procedimento aberto após o ministro Alexandre de Moraes acusar Mendonça de cometer atos de improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e abuso de autoridade ao direcionar supostamente as investigações do caso Master. Como mostrou o Globo, contudo, há a possibilidade de essa discussão ser adiada.

Enquanto não há uma definição no STF sobre o destino dos dois casos, a PF tem mantido análise de documentos já coletados em fases anteriores das investigações, mas considera que novos pedidos, como quebras de sigilo, ou diligências para buscas e apreensões, terão de esperar. A avaliação é que as demandas ficariam represadas, já que no momento o processo está sendo analisado pelo presidente da Corte, que não é o relator.

No momento, os investigadores têm se aprofundado no material recolhido nas ações anteriores para concluir os inquéritos sobre a suposta propina paga a servidores do Banco Central e sobre a "Turma", o grupo que Vorcaro acionava para monitorar desafetos e acessar autos sigilosos da PF e do Ministério Público Federal. Estas duas investigações são as mais avançadas até agora e não dependem de novas diligências para a conclusão.





Advogados também dizem não saber para quem devem apresentar documentos no processo, se para Fachin ou para Mendonça. Eles avaliam protocolar pedidos de soltura e cancelamento de mandados com base em flancos abertos no julgamento de ontem. Na visão de um defensor, por exemplo, o julgamento evidenciou desconfianças de Mendonça em relação ao trabalho da PF.

O julgamento de terça-feira foi marcado após Mendonça apresentar um relatório da PF que identificava Moraes como interlocutor de 52 mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Dentre elas, havia uma em que banqueiro questionava: "Acha que segunda já tenho que estar fora?". A pergunta foi enviada na véspera de ele ser preso, em novembro de 2025, quando tentava embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes.

A defesa de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que reveja a suspensão de um dos procedimentos e permita que o processo volte a tramitar sob a condução do relator original. O objetivo é garantir que um recurso contra a prisão seja analisado.

A situação se tornou ainda mais incerta após o pedido de vista de Flávio Dino no julgamento do caso Moraes. O plenário discutia uma questão de ordem que poderia ter impacto sobre a organização dos diferentes procedimentos relacionados à crise, incluindo a possibilidade de reunião de casos e redistribuição para um novo relator.

Com a interrupção, não há prazo próximo para uma definição. Dino tem até 90 dias para devolver o processo, embora possa fazê-lo antes.

Ao mesmo tempo, Fachin ainda terá de decidir se as investigações remetidas à Presidência voltarão a tramitar sob a condução de Mendonça ou terão outro destino.

No pedido apresentado a Fachin, os advogados de Henrique afirmam que a suspensão não pode se prolongar diante da situação do investigado e argumentam que não há perspectiva de uma definição rápida sobre as questões de competência hoje em discussão no Supremo.

A defesa sustenta que Henrique está preso há mais de 90 dias e afirma que não houve nova fundamentação para a manutenção da prisão nesse período. Também alega que ele sofre de diverticulite recorrente, condição que, segundo os advogados, representa risco à sua saúde.

Os advogados solicitam que Fachin revogue a suspensão e encaminhe o processo ao "relator originário", para que Mendonça possa analisar as providências apresentadas pela defesa no âmbito da Segunda Turma.

Mendonça x Andrei

Nos bastidores, as equipes técnicas da PF já viam com preocupação a escalada do conflito entre Mendonça e o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

As desconfianças foram agravadas após Mendonça determinar, na semana passada, o afastamento de Andrei do cargo, em uma medida inédita que trouxe instabilidade aos policiais. O diretor-geral acabou não ficando um dia fora do posto. O ministro Flávio Dino o reintegrou ao cargo, contrariando a decisão do colega. Foi então que Fachin suspendeu as decisões de Dino e Mendonça e levou os casos do Master e do INSS ao seu gabinete.

Existe, ainda, uma preocupação na PF com a possibilidade de nulidade das investigações. Investigadores temem que os questionamentos levantados durante o julgamento e a disputa entre ministros sejam usados por advogados para apresentar questionamentos ao processo. Há uma preocupação em especial com um argumento dado pelo ministro Alexandre de Moraes de que houve falha na cadeia de custódia das provas, um conjunto de procedimentos adotados para preservar a autenticidade dos vestígios.

Entenda o caso

Os procedimentos abertos contra Moraes e Mendonça são desdobramentos da crise aberta a partir de um relatório da Polícia Federal sobre o celular de Vorcaro.

A origem da crise está em um relatório produzido pela Polícia Federal, por ordem de André Mendonça, a partir do material apreendido no celular de Daniel Vorcaro. O documento identificou que o banqueiro tinha Moraes como um de seus interlocutores.

Mendonça, relator de investigações relacionadas ao Banco Master, encaminhou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR). A partir daí, o material passou a alimentar questionamentos sobre a existência ou não de elementos que justificassem uma investigação envolvendo Moraes.

A PGR se manifestou contra o prosseguimento da apuração e questionou a forma como o relatório foi produzido. A discussão, porém, deixou de ficar restrita aos autos e provocou uma disputa aberta dentro do Supremo.

A reação de Moraes abriu uma segunda frente da crise. O ministro passou a questionar a atuação de Mendonça na condução do caso e pediu que fossem investigadas as circunstâncias em que o colega determinou diligências relacionadas às mensagens de Vorcaro.

Moraes chegou a incluir a apuração sobre Mendonça no Inquérito das Fake News, aberto em 2019 e então conduzido por ele. Fachin retirou posteriormente o episódio desse inquérito e abriu um procedimento separado para analisar os fatos.

Com isso, o Supremo passou a lidar simultaneamente com questionamentos sobre a conduta de dois de seus próprios ministros: de um lado, as mensagens envolvendo Moraes; de outro, a atuação de Mendonça na investigação.

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