Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EX-PRESIDENTE

PF afirma que Bolsonaro estava "consciente" e "orientado" após queda

Ex-presidente bateu cabeça durante noite e defesa pediu autorização para exames em hospital

Reportar Erro
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 9 mesesEx-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 9 meses - Foto: Sergio Lima / AFP

Um relatório médico elaborado pela Polícia Federal (PF) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava "consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico" na manhã desta terça-feira, após bater a cabeça devido a uma queda durante a noite. 

De acordo com o documento, Bolsonaro tinha uma "lesão superficial cortante" no rosto e no pé esquerdo. O ex-presidente também estava com "motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas" e apresentou "leve desequilíbrio" ao ficar em pé.

O relatório foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para decidir sobre um pedido da defesa de Bolsonaro para a realização de exames em um hospital particular.

Leia também

• PL chama de "incabível" decisão de Moraes que negou domiciliar a Bolsonaro

• Moraes pede mais informações à defesa de Bolsonaro sobre necessidade de exames após queda

• Defesa de Bolsonaro pede ao STF para que ele deixe cela da PF e vá ao hospital após queda

Segundo a PF, Bolsonaro relatou "quadro de tontura durante o dia e soluços intensos à noite".

O relatório listou quatro hipóteses para a queda:

Em resposta ao pedido de exames, Moraes afirmou que "não há nenhuma necessidade de remoção imediata" e solicitou a apresentação do laudo e a indicação, pela defesa, dos procedimentos a serem feitos.

Em seguida, os advogados apresentaram um pedido médico solicitando a realização de tomografia e ressonância magnética do crânio e de um eletroencefalograma, exame que analisa a atividade do cérebro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter