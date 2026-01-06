A- A+

EX-PRESIDENTE PF afirma que Bolsonaro estava "consciente" e "orientado" após queda Ex-presidente bateu cabeça durante noite e defesa pediu autorização para exames em hospital

Um relatório médico elaborado pela Polícia Federal (PF) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava "consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico" na manhã desta terça-feira, após bater a cabeça devido a uma queda durante a noite.

De acordo com o documento, Bolsonaro tinha uma "lesão superficial cortante" no rosto e no pé esquerdo. O ex-presidente também estava com "motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas" e apresentou "leve desequilíbrio" ao ficar em pé.

O relatório foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para decidir sobre um pedido da defesa de Bolsonaro para a realização de exames em um hospital particular.

Segundo a PF, Bolsonaro relatou "quadro de tontura durante o dia e soluços intensos à noite".

O relatório listou quatro hipóteses para a queda:

Interação entre remédios

Crise epiléptica

Adaptação a aparelho utilizado para apneia do sono

Processo inflamatório pós-operatório

Em resposta ao pedido de exames, Moraes afirmou que "não há nenhuma necessidade de remoção imediata" e solicitou a apresentação do laudo e a indicação, pela defesa, dos procedimentos a serem feitos.

Em seguida, os advogados apresentaram um pedido médico solicitando a realização de tomografia e ressonância magnética do crânio e de um eletroencefalograma, exame que analisa a atividade do cérebro.

