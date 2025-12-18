A- A+

Justiça PF afirma que Weverton era 'sustentáculo político' e viabilizava atuação de Careca do INSS Senador foi alvo de busca e apreensão, autorizada pelo STF

A Polícia Federal (PF) afirmou que o senador Weverton Rocha (PDT-MA) atuava como "sustentáculo político" da organização criminosa que desviava recursos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com a investigação, ele "viabilizaria" as atividades de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

Weverton foi alvo nesta quinta-feira de um mandado de busca e apreensão, autorizado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF).

"A Polícia Federal destaca, ainda, que os principais investigados mantinham vínculos estreitos com agentes políticos, especialmente um Senador da República, que figuraria como 'sustentáculo político' da operação criminosa, o que ampliava a capacidade de influência e blindagem institucional do grupo", afirmou Mendonça na decisão que autorizou a operação.

Na decisão, Mendonça também afirma que o senador foi "identificado pela Polícia Federal como núcleo político que viabilizaria as atividades de Antônio Camilo".

Em nota, Weverton afirmou que se "coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral a decisão".

