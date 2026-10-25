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Eleições 2026 PF afirma ter 8 termos circunstanciados, 16 pessoas conduzidas por crime eleitoral Segundo diretor-geral Andrei Rodrigues, as ocorrências mais frequentes têm sido de propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou à imprensa neste domingo que a instituição já registrou oito termos circunstanciados de ocorrência e conduziu 16 pessoas por suspeita de crime eleitoral desde a abertura das urnas no segundo turno.



Segundo Rodrigues, as ocorrências mais frequentes têm sido de propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência.

No ano de 2026, a instituição instaurou 1.610 inquéritos relacionados a crimes eleitorais, dos quais mais de 92% foram solucionados.

A PF também apreendeu R$ 51,9 milhões em dinheiro e bens, segundo Rodrigues. "Isso mostra o esforço operacional que fizemos desde as últimas eleições", marcou.



Rodrigues afirmou que a PF vai instaurar inquérito para apurar o caso de agressão a uma vereadora do PT em um ato pró-Lula na cidade de Montes Claros (MG). Segundo o diretor, a vítima foi ouvida nesta manhã.

Já um suposto caso envolvendo falta de ônibus em Salvador (BA) ainda não foi comunicado à instituição, segundo Rodrigues.



Representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, avaliou que o presente pleito está "bastante tranquilo", com 58 ocorrências suspeitas de crime eleitoral até o momento.

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