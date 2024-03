A- A+

investigação PF aguarda informações dos Estados Unidos para saber se Bolsonaro usou certificado falso Resposta do Departamento de Justiça pode identificar "novas condutas ilícitas", de acordo com corporação

A Polícia Federal (PF) ainda aguarda receber informações do governo dos Estados Unidos para determinar se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros investigados utilizaram certificados falsos de vacinação para entrar no país. De acordo com a PF, em caso de resposta afirmativa, poderão ser identificadas "novas condutas ilícitas".

O governo brasileiro realizou um acordo de auxílio jurídico com o Departamento de Justiça americano para esclarecer os fatos. Bolsonaro e outros investigados viajaram ao país no dia 30 de dezembro de 2022, penúltimo dia de seu governo. Na época, os Estados Unidos exigiam a comprovação de vacinação para entrada.

"A investigação aguarda os dados decorrente do Auxilio Jurídico em matéria penal solicitado junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos – DOJ, que podem esclarecer se os investigados fizeram uso dos certificados de vacinação ideologicamente falsos quando da entrada e estadia no território norte-americano, podendo configurar novas condutas ilícitas", afirma o relatório da PF.

Veja também

brasil Comandante do Exército veta promoção de Cid, que manterá cargo de tenente-coronel