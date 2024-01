A- A+

atos golpistas PF analisa material apreendido com mulher presa por suspeita de ameaça perto do STF em ato de 8/1 Detida por policiais militares estava spray de pimenta e uma máquina de choque na área externa do prédio

Profissionais do Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal analisam o spray de pimenta e a máquina de choque que estavam no carro de uma mulher suspeita de ameaçar "contaminar o ambiente com gás antraz", agente biológico letal utilizado em ataques terroristas. Ela foi detida após desacatar policiais militares e judiciários perto do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a cerimônia em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

A mulher, que não teve o nome divulgado, estava na área externa do STF quando, segundo a PM-DF, os agentes "colheram informações sobre as características da autora" e a encontraram dentro de um carro. Durante a abordagem veicular, os materiais foram encontrados.

De acordo com a PF, ela foi levada para a Superintendência Regional, onde foi presa em flagrante pelo crime de desacato. Após assinar um termo circunstanciado, uma espécie de registro do crime considerado de menor potencial ofensivo, ela foi liberada.

Nesta segunda-feira, foram realizados atos pela democracia no STF e também no Congresso Nacional, para relembrar a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes, há um ano. A segurança da Esplanada dos Ministérios foi reforçada, com cerca de 2 mil policiais militares e 250 membros da Força Nacional patrulhando a região.

