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Caso Pelicot PF aponta o caminho do dinheiro que conecta Vorcaro a Ciro Nogueira Senador foi alvo de mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal apontou que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) era o "destinatário central" de "vantagens indevidas" pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Em troca, segundo a PF, o parlamentar atuava no Senado em favor de "interesses privados" de Vorcaro. As afirmações constam na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que ordenou nesta terça-feira o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador.

No despacho, o ministro do STF cita o rastreamento dos recursos financeiros que conectam empresas ligadas a Vorcaro e Ciro, além de mensagens que tratam das transações entre os dois. Confira na imagem abaixo.

Em nota, a defesa do senador repudiou "qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar" e disse que ele está a disposição da Justiça para esclarecer as suspeitas.

"[A defesa] reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas", diz o texto assinado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

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