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Polícia Federal

PF aponta pagamento de 0,6% de comissão a lobista sobre investimentos da Rioprevidência ao Master

Nesta quinta-feira (21), Ricardo Siqueira foi alvo de um mandado de busca e apreensão assim como o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL)

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Polícia FederalPolícia Federal - Foto: Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal apontou que houve um pagamento de 0,6% de comissão a um lobista suspeito de intermediar os aportes bilionários do Rioprevidência em ações ligadas ao Banco Master. Segundo a PF, os investimentos suspeitos da ordem de R$ 3 bilhões foram articulados por Ricardo Siqueira Rodrigues, descrito pelos investigadores como "captador" com "papel ativo" na aproximação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades do governo do Rio de Janeiro.

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Nesta quinta-feira (21), ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão assim como o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL).

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