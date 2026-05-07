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CASO MASTER PF aponta que Ciro Nogueira recebeu vantagens indevidas de Vorcaro Polícia destaca que ex-banqueiro custeava viagens internacionais de senador e que parlamentar usava um imóvel de Vorcaro como se fosse dele

A Polícia Federal afirmou ter identificado uma suposta atuação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em favor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas. A informação consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira.

A representação policial descreve um contexto de vantagens indevidas entre o senador e Vorcaro. A PF destaca alguns pontos, como a compra de participação em empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais recorrentes, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

"A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade", frisou Mendonça.

A PF busca aprofundar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Master. Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em empresas ligadas a ele. O irmão do senador também foi alvo. O primo de Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro, foi preso durante a ação policial.

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