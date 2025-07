A- A+

Operação Underhand PF aponta que deputado Júnior Mano exercia "papel central" em manipulação de eleições no Ceará Em nota, o parlamentar negou as irregularidades e disse que "correção de sua conduta" será reconhecida

A Polícia Federal apontou que o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) desempenhava "papel central" em um suposto esquema de "manipulação de pleitos eleitorais", que envolvia o "desvio de recursos de emendas parlamentares". As informações constam de uma decisão da Justiça Eleitoral do Ceará, que diante dos apontamentos feitos pela PF decidiu encaminhar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF) em razão do foro privilegiado do parlamentar.

Júnior Mano foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação Underhand, deflagrada nesta terça-feira com o objetivo de aprofundar investigações sobre fraudes em licitações abastecidas com emendas. O gabinete de Mano na Câmara dos Deputados e os seus endereços em Brasília e Ceará foram vasculhados pelos agentes.

Em nota, a assessoria do deputado negou qualquer irregularidade e afirmou que no fim da investigação a "sua correção de conduta" será "reconhecida". O comunicado ainida diz que o parlamentar não tem qualquer ingerência em atos administrativos relacionados a prefeituras do Ceará.

"[Ele] não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos", diz o texto, acrescentando que Mano "reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública". Ele foi o segundo deputado mais votado do Ceará no último pleito.

Na decisão, o juiz eleitoral Flavio Bastos Sousa explica que recebeu um relatório em 18 de dezembro e 2024 no qual havia a indicação de que Júnior Mano "exercia papel central na manipulação dos pleitos eleitorais, tanto por meio da compra de votos, quanto pelo direcionamento de recursos públicos desviados de empresas controladas pelo grupo criminoso".

"Ademais, apontou indícios de que o Deputado estaria diretamente envolvido no desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares, utilizados para alimentar o esquema e consolidar sua base de apoio político", acrescentou ele.

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpridos em Brasília, Fortaleza e em outras quatro cidades do Ceará. O Supremo também determinou o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias de investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. O caso está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e tem apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

A investigação teve início a partir de uma denúncia da prefeitura de Canindé (CE).

