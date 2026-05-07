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CASO MASTER PF aponta que primo de Vorcaro fugiu em carrinho de golfe minutos antes da chegada dos Agentes Câmeras de segurança flagraram saida de Felipe Vorcaro de sua casa, em Trancoso, na Bahia, em janeiro deste ano

A Polícia Federal apontou que o Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, fugiu da sua residência, em Trancoso (BA), minutos antes da chegada dos agentes da PF em 14 de janeiro de 2026, data da segunda fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, Felipe foi visto pelas câmeras de segurança saindo da casa em um carrinho de golfe.

Nesta quinta-feira, o primo de Vorcaro foi alvo de um mandado de prisão temporária expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte. Ele foi detido em Minas Gerais no âmbito da nova fase da Compliance Zero sob o argumento de que ele poderia obstruir as investigações.

Na decisão, o ministro do STF escreveu que os atos do primo de Vorcaro denotam "potencial acesso do investigado a informações privilegiadas".

Ao chegar à residência, os agentes da PF se depararam com um cenário de "abandono abrupto", com "roupas de cama desarrumadas e o ar-condicionado em funcionamento", e destacaram que os dispositivos eletrônicos haviam sumido.

"Conforme consignado no Relatório Circunstanciado de Diligências da equipe BA-40, o cumprimento de mandado de Terravista, em Trancoso/BA, revelou que o investigado se evadiu do local poucos minutos antes da chegada da Polícia Federal, em circunstâncias absolutamente incompatíveis com uma saída ordinária", diz trecho da representação da PF.

"Verificou-se a ausência completa de dispositivos eletrônicos pessoais, notadamente aparelhos de telefonia e computadores, o que demonstra que a evasão foi acompanhada de retirada seletiva de objetos diretamente relacionados à investigação", acrescentou os agentes.

Nova fase

A PF afirma que a nova fase da operação relacionada a suspeitas envolvendo o Banco Master tem como objetivo aprofundar a apuração sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Além do primo de Vorcaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão.

Na decisão, André Mendonça apontou que Ciro Nogueira foi indicado como "destinatário central" de vantagens indevidas pagas pelo dono do Master. A PF cita mensagens que sugerem trocas de favores entre o senador e o executivo do banco.

Um dos indícios citados pela PF é uma emenda apresentada por Nogueira no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que, segundo a apuração foi redigida dentro do Banco Master. De acordo com a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope destinado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar.

A emenda citada PF ampliava a cobertura do FGC a investidores de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A garantia do fundo era uma das principais estratégias de negócio do Master para alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). A PF identificou mensagem em que Vorcaro comemora a emenda apresentada por Ciro Nogueira: "Saiu exatamente como mandei".

A proposta, apresentada por Nogueira em agosto de 2024, foi apelidada no Senado de "emenda Master" e não chegou a ser aprovada.

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