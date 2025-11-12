A- A+

Investigação PF aponta Rodrigo Manga como líder de organização criminosa e beneficiário de esquema em Sorocaba "Prefeito ticktoker" foi afastado do cargo por 180 dias; defesa alega que a investigação é "completamente nula"

A Polícia Federal aponta o prefeito afastado de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito TikToker", como líder de uma organização criminosa e beneficiário de esquema de corrupção envolvendo contratos públicos, segundo relatório obtido pelo G1.

De acordo com o documento, a PF identificou sinais de que o esquema criminoso estaria diretamente ligado ao exercício da função de prefeito. As atividades ilícitas, que incluem lavagem de dinheiro e crimes antecedentes contra a administração, teriam começado em janeiro de 2021, logo após ele assumir o primeiro mandato. Manga seria reeleito em 2024.

Segundo a Polícia Federal, a principal forma usada para dar aparência legal ao dinheiro suspeito foi por meio de contratos de publicidade que, na prática, não eram verdadeiros.

""O investigado Rodrigo Manga, como se viu ao longo da descrição fática exposta na presente representação, é o líder do grupo criminoso investigado e principal beneficiário das práticas delitivas que ora estão em andamento. Dessa forma, a suspensão da função pública que ele ocupa se mostra de suma importância para interromper os crimes que estão sendo praticados no âmbito da Administração Pública Municipal de Sorocaba/SP", aponta trecho do relatório.

Os contratos eram firmados pela ME, atual 2M Comunicação e Assessoria, empresa da esposa do prefeito, Sirlange Rodrigues Frate, com pessoas jurídicas ligadas a outros investigados, como a Sim Park Estacionamento EirelI, que pertence a Marco Silva Mott, e a Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus, de Josivaldo de Souza, cunhado de Manga, e de Simone Rodrigues Frate Souza, irmã de Sirlange.

A investigação aponta ainda que os contratos não passavam de "ficção" e "estratagema", usados para fazer o dinheiro proveniente da atividade criminosa desenvolvida pelo grupo parecer legítimo e voltar a circular na economia.

"Nesse sentido, resta claro que os contratos de publicidade firmados pela empresa da esposa do Prefeito de Sorocaba/SP, o investigado Rodrigo Maganhato, com as pessoas jurídicas acima relacionadas, não passam de ficção, um estratagema elaborado com a finalidade de reinserir na economia formal os vultosos valores de origem ilícita, provenientes da atividade criminosa desenvolvida pelo grupo, intrinsecamente vinculada ao exercício do nobre cargo eletivo de prefeito municipal (...)", diz o documento.

Em nota, a defesa de Rodrigo Manga diz que "a investigação conduzida pela Polícia Federal de Sorocaba é completamente nula, porque foi iniciada de forma ilegal e conduzida por autoridade manifestamente incompetente".

Já a defesa de Sirlange Rodrigues Frate Maganhato informou que todas as operações financeiras mencionadas na investigação são lícitas, corroboradas por documentação e devidamente declaradas em Imposto de Renda.

Os representantes de Josivaldo, Simone e da Igreja Cruzada de Milagres dos Filhos de Deus afirmam que jamais participaram de qualquer atividade ilícita e que todos os recursos da igreja e de seus sócios estavam devidamente declarados às autoridades desde 2018. A defesa de Marco Silva Mott disse desconhecer os fatos citados na reportagem e que se manifestará quando acessar provas da investigação criminal.

