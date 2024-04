PF aponta servidor do INSS como responsável por ofender Gilmar Mendes em aeroporto de Lisboa

A- A+

A Polícia Federal (PF) está investigando uma agressão verbal realizada contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O responsável foi identificado como um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A apuração ocorre a pedido do próprio Gilmar, por um episódio ocorrida na semana passada no aeroporto de Lisboa. Um homem afirmou que o ministro e o STF "são uma vergonha para o Brasil e para o todo povo de bem" e que o Brasil estaria sendo "destruído" por "pessoas como" ele. O homem gravou a interação, e o vídeo foi publicado em redes sociais.

A partir do vídeo, a PF identificou que o responsável é Ramos Antonio Nassif Chagas, que atua como técnico do INSS. Chagas foi procurado para comentar, mas não retornou.

Gilmar enviou uma representação criminal ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pedindo a investigação do caso e a responsabilização do autor. No texto, o ministro afirma que as ofensas foram dirigidas não só contra ele, mas também ao STF.

"Ao agir dessa forma, o imputado almejou intimidar Ministro do Tribunal, para desestabilizar o funcionamento da instituição. Não é necessário grande esforço para demonstrar que a iniciativa se encaixa em um movimento articulado e coordenado de ataques aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, organizado por extremistas e detratores da democracia", escreveu.

