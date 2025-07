A- A+

URGENTE PF apreende 10 mil dólares na casa de Bolsonaro em Brasília Ex-presidente é alvo de mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

Ao realizar uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, a Polícia Federal apreendeu 10 mil dólares. A informação foi obtida pelo Globo junto a interlocutores que estão acompanhando as investigações.

As medidas foram tomadas por Moraes após representação da Polícia Federal (PF), que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PF cumpre mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, em Brasília, e também na sede do PL, seu partido.

Em nota, a corporação afirmou que cumpriu "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal".

Bolsonaro é réu, em ação penal que tramita no STF e analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira, a PGR apresentou as alegações finais no caso e pediu para o ex-presidente ser condenado por cinco crimes.

