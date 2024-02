PF apreende 70 armas e mais de R$ 600 mil com alvo da Operação Lesa Pátria

A- A+

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira 70 armas e uma quantia de dinheiro em espécie que soma mais de R$ 800 mil com um alvo da Operação Lesa Pátria deflagrada hoje. O confisco ocorreu no momento em que agentes da PF cumpriam um mandado de busca e apreensão em Palmas, capital do Tocantins. Eles se depararam com maços de 126 mil dólares, 20 mil euros e R$ 104 mil. Já o arsenal envolvia fuzis, espingardas, carabinas, pistolas e revólveres.

A 25ª fase da Lesa Pátria tem como alvo os financiadores e organizadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e dos acampamentos montados em frente aos quarteis do Exército. Os agentes cumpriram ao todo 3 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em oito Estados - Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

Empresários

Os principais alvos da operação de hoje são os empresários Joveci de Andrade e Adauto de Mesquita, donos de uma rede atacadista no Distrito Federal. Eles foram indiciados pela CPI do 8 de janeiro como financiadores dos atos golpistas. A PF suspeita que a dupla tenha contratado um trio elétrico e fornecido alimentos, água e banheiros químicos ao acampamento erguido em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Em São Paulo, foi detido o empresário do ramo madeireiro Diogo Arthur Galvão. Ele divulgou o seu PIX para levantar recursos para uma caravana que partiu de Campinas (SP) à capital federal. Em suas redes sociais, ele ainda falou em preparação de "guerra" e chamou o ato de "tomada de Brasília". "Ou tomamos Brasília ou Brasília toma o Brasil", publicou ele. Segundo as investigações, ele também gravou vídeos de dentro dos prédios públicos invadidos no dia 8 de janeiro.

As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A defesa dos dois empresários do DF afirmou que eles estão à disposição da Justiça e que forneceram voluntariamente a senha dos celulares, que foram apreendidos pela PF. — Não houve resistência nenhuma. Eles são pessoas sérias e honradas e têm a crença na democracia — disse o advogado Iure de Castro, que defende a dupla.

"Ressalta-se que, desde o início, houve esforços para esclarecer todos os fatos, compromisso que será mantido perante o Supremo Tribunal Federal. A realização de apurações pelo Estado é considerada válida, e os investigados vêem agora a oportunidade de elucidar completamente as questões em aberto. O Grupo ao qual Joveci e Adauto são acionistas reitera que é contra o vandalismo e a intolerância política, e acredita que a democracia é feita com pensamentos diferentes, mas jamais com violência. A diretoria do Grupo respeita as Instituições brasileiras, a democracia e o Estado de Direito", diz nota enviada pelo advogado.

Os alvos são suspeitos dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

