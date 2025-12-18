PF apreende armas, relógios, carros de luxo e dinheiro vivo em nova operação contra fraudes do INSS

A- A+

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira armas, relógios, carros de luxo e dinheiro vivo na nova fase da operação Sem Desconto, que apura um suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os agentes cumprem ao todo 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva no Distrito Federal, Maranhão, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão da operação. Já o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, foi alvo de prisão domiciliar e foi afastado do cargo de "número 2" da pasta.

Além deles dois, Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS André Fidelis, foram presos preventivamente durante a ação policial.

Segundo a PF, as ações buscam aprofundar as investigações e "esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial". A operação está sendo feita em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).

