PF apreende armas, relógios, carros de luxo e dinheiro vivo em nova operação contra fraudes do INSS
Os agentes cumprem ao todo 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva no Distrito Federal, Maranhão, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais
A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira armas, relógios, carros de luxo e dinheiro vivo na nova fase da operação Sem Desconto, que apura um suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Os agentes cumprem ao todo 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva no Distrito Federal, Maranhão, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais.
O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão da operação. Já o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, foi alvo de prisão domiciliar e foi afastado do cargo de "número 2" da pasta.
Leia também
• Fraude no INSS: PF faz buscas contra senador Weverton Rocha e prende número 2 da Previdência
• Número 2 do Ministério da Previdência é alvo de operação da PF sobre farra do INSS
• Senador Weverton Rocha é alvo da PF em operação que apura descontos indevidos do INSS
Além deles dois, Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS André Fidelis, foram presos preventivamente durante a ação policial.
Segundo a PF, as ações buscam aprofundar as investigações e "esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial". A operação está sendo feita em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).