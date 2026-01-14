PF apreende carros de luxo, relógios, dinheiro vivo e arma em operação que mira Master

A- A+

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira carros, relógios de luxo, um revólver e um montante de cerca de R$ 97 mil em dinheiro vivo. Os objetos foram apanhados durante o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.



O Supremo ordenou medidas de sequestro e bloqueios de bens no valor de R$ 5,7 bilhões. "As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações", informou a PF.



PF faz operação sobre o Master — Foto: Reprodução/PF/TV Globo



Entenda a operação

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Os agentes fazem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono da instituição, e parentes dele em São Paulo. A defesa do banqueiro afirmou que ele colabora "continuamente" com as investigações.





O empresário e investidor Nelson Tanure também está entre os alvos, assim como o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel foi preso quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e solto em seguida. Também foi alvo o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos João Carlos Mansur.

Nessa etapa da operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. As suspeitas são dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A operação ocorre em endereços em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.



"As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações", informou a PF, em nota.

